Военных США заподозрили в причастности к вспышке коронавируса

12:01

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань могли завезти американские военные, пишет ТАСС.

"Будьте откровенными! Опубликуйте свои данные! США должны нам объяснить", - заявил представитель ведомства Чжао Лицзянь.

Так чиновник прокомментировал заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который сообщил, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти был обнаружен коронавирус.

«Когда в США появился так называемый нулевой пациент? Сколько человек заражены? В какие больницы их привезли?» — сказал он.

При этом как именно военнослужащие могли завезти коронавирус нового типа в Ухань, он не сообщил.

В декабре 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Специалисты установили, что возбудитель болезни – новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

По последним данным, общее число зараженных превысило 120 тысяч человек, более четырех тысяч пациентов скончались. На текущий момент в России выявлено 34 случая заражения коронавирусом.