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Военных США заподозрили в причастности к вспышке коронавируса

12:01 13.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань могли завезти американские военные, пишет ТАСС.

"Будьте откровенными! Опубликуйте свои данные! США должны нам объяснить", - заявил представитель ведомства Чжао Лицзянь.

Так чиновник прокомментировал заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который сообщил, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти был обнаружен коронавирус.

«Когда в США появился так называемый нулевой пациент? Сколько человек заражены? В какие больницы их привезли?» — сказал он.

При этом как именно военнослужащие могли завезти коронавирус нового типа в Ухань, он не сообщил.

В декабре 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Специалисты установили, что возбудитель болезни – новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

По последним данным, общее число зараженных превысило 120 тысяч человек, более четырех тысяч пациентов скончались. На текущий момент в России выявлено 34 случая заражения коронавирусом.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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13.03.2020, 14:10
Гость: личный опыт

"При этом как именно военнослужащие могли завезти коронавирус нового типа в Ухань, он не сообщил."
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секрет Полишинеля. VII Всемирные военные игры в городе Ухань китайской провинции Хубэй с 18 по 27 октября 2019 года. В них приняли участие более 9300 военных из 109 стран, что является рекордом за всю историю. Соревнования по 329 дисциплинам в 27 видах спорта.
Расслабились китайцы и получили от пиндосни под дых.
13.03.2020, 13:33
Гость: русский

При этом как именно военнослужащие могли завезти коронавирус нового типа в Ухань, он не сообщил.

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Сообщил, вы только это видимо не дочитали: 14-29 декабря в Ухане проводились VII Всемирные военные игры, в которых принимали участие и несколько команд из США.
13.03.2020, 13:32
Гость: Евразиец

Американцы заражали свежую Азию даже до того как Колумб открыл Америку. Чума и холера даже до рождества Христова была произведена в Пентагоне. А на орды Батыя свалили безобразия американских ковбоев. Долой Запад!
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