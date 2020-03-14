Японцы ищут «лазейки» по вопросу Курил в ещё не принятой версии Конституции РФ

Ценность Курильского архипелага, о которой говорил Сталин, не изменилась и до сегодняшнего дня

Остров Итуруп. Фото с сайта svastour.ru

В Японии ищут «лазейки» в Основном законе страны относительно Курил. Японские СМИ живо обсуждают поправку в Конституцию России, запрещающую отторгать территорию страны.

Комментаторы в «Асахи симбун», «Нихон кэйдзай», «Хоккайдо симбун» и других газетах сошлись во мнении: «Россия утверждает, что Северные территории (Южные Курилы) принадлежат ей по праву, и если такая поправка будет внесена, это осложнит дальнейшие японо-российские переговоры».

Кто забыл историю совместной Декларации

С этим выводом категорически не согласна столичная газета «Тойо кейдзай», точнее, – дипломат (так его позиционирует издание) Масару Сато, разместивший в этом издании свою пространную статью. Читая её, вспоминаешь комедию Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты».

Простота дипломата Сато зашкаливает. По его мнению, японские журналисты, пишущие о России, не изучили внимательно российскую Конституцию, поэтому они превращают в предмет спора то, что таковым не является.

Вначале Сато обращается к тексту действующей Конституции России, принятой в 1993 году: «В установленном Конституцией Российской Федерации порядке президент принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти».

Из процитированной новеллы автор делает вывод, что это и есть «запрет на отчуждение территорий». Однако он не мешает президенту Владимиру Путину вести переговоры о новом статусе «северных территорий».

Здесь уместно напомнить, что на юридическое толкование законодательных актов имеют право только специально уполномоченные лица Госдумы и Совета Федерации. Частный взгляд на проблему (в данном случае – дипломата Сато) не может быть нормой, применённой в двусторонних отношениях.

Тем более, что указанная в «Тойо кейдзай» статья Конституции не помешала отторгнуть российские территории в китайском и азербайджанском приграничье и Беринговом море. Значит, Основной закон России в этой части требует дополнения и уточнения.

Дальше – совсем уж из серии про киевского дядьку. Вне связи с Конституцией РФ Масару Сато вспомнил встречу в Сингапуре 14 ноября 2018 года президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На ней стороны «достигли соглашения ускорить переговоры по мирному договору на основе Советско-японской декларации 1956 года». Отсюда вывод: всё, что было согласовано до принятия поправок, не подлежит пересмотру.

Свой хлипкий аргумент притягивает к правопреемственности России и заключает: «Россия — это преемник СССР, поэтому на ней лежит ответственность выполнения международных прав и обязанностей Советского Союза».

Масару Сато забыл, что ещё в 1960 году СССР отказался от передачи Японии островов Кунашир и Итуруп, поскольку Токио не выполнил главное условие Декларации. Она увязывалась с заключением мирного договора, в котором был бы зафиксирован нейтральный статус Японии.

Вместо этого японское правительство подписало «Договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией», разрешающий американцам пользоваться военными базами на его территории. Кстати, на одной из встреч с Абэ Путин сказал ему примерно так: мы отдадим вам острова, а вы туда запустите американцев с ракетами. Японский премьер, как писали СМИ, не нашёл, что на это ответить.

Наверное, не стоит оценивать другие аргументы Масару Сато. Они из того же ряда, что уже приведены. Сплошные хотелки вернуть «северные территории», не учитывающие интересы России, её озабоченности и риски, не говоря уже о новых подходах в законодательстве, на которые так неумело сослался японский дипломат.

Защитный бастион России

Меж тем, есть среди японцев реально мыслящие люди. Один из них – Итиу Инуи - в японском англоязычном издании Viewpoint пишет:

«Дискуссии о территориальной проблеме в Японии всегда были однобокими, и японцы не до конца понимают ту военную ценность Курил, которую они представляют для России. Они – её «защитный бастион», укрывающий от Соединенных Штатов».

Автор напоминает послевоенное заявление Сталина, что Курильские острова впредь будут играть роль «волнолома», защищающего СССР от нападения со стороны Тихого океана, а также роль опорной базы для выдвижения в Тихий океан.

«Незамерзающие морские пути, расположенные в Южной части архипелага Тисима между островами Кунашир, Итуруп и Уруп (Кунаширский пролив, пролив Екатерины, пролив Фриза и т.д.) являются важными морскими воротами, ведущими в Тихий океан, – пишет Итиу Инуи и добавляет, – та ценность Курильского архипелага, о которой говорил Сталин, не изменилась и до настоящего дня».

Здесь японский автор не совсем прав. Шесть лет назад Комиссия ООН по границам континентального шельфа признала центральную часть Охотского моря территорией России. Сказался, в том числе, и внутренний российский характер этой водной акватории. Теперь практически всё море – наше. Передача Японии южных островов Малой Курильской гряды может изменить нынешний статус Охотского моря.

В чем, безусловно, нужно согласиться с автором Viewpoint, так это в том, что «шансы на возвращение Японии «северных территорий» чрезвычайно низки». Итиу Инуи объясняет свой вывод усилением российского военного потенциала на Дальнем Востоке и находит для этого здравое обоснование: «Острова Кунашир и Итуруп эффективно «прикрывают» акваторию Охотского моря от прорыва в неё американских военно-морских сил».

Просто и без дилетантских изысков в российском законодательстве.

И всё-таки не зря забеспокоились японцы об изменениях в Конституции России: она тоже защищает безопасность страны от возможных недальновидных решений высшей власти.

