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Трамп формально обеспечил себе возможность переизбираться на второй срок

10:04 18.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США республиканец Дональд Трамп формально обеспечил себе возможность переизбираться на второй срок, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

По их данным, это следует из итогов первичных выборов Республиканской партии во Флориде и Иллинойсе, где Трамп одержал победу.

Как отмечает агентство, праймериз республиканцев, когда представляющий их партию президент переизбирается на второй срок, являются во многом формальностью. По этой причине их проводят не во всех штатах, а там, где проводят, соперниками главы государства выступают малопопулярные кандидаты, которых не поддерживает партия и в связи с этим — большинство избирателей-республиканцев.

Тем не менее, Трамп регулярно ездит по штатам и выступает с предвыборными митингами в рамках подготовки кампании по участию во всеобщих выборах в ноябре.

Порядок выдвижения для участия на всеобщих выборах требует, чтобы за Трампа проголосовали большинство делегатов партийного съезда в июле. В этом году он должен был набрать 1276 делегатов, голоса которых он обеспечил себе по итогам праймериз во Флориде и Иллинойсе.

Всеобщие выборы президента США, где соперником Трампа от демократов, судя по всему, станет бывший вице-президент Джо Байден, пройдут 3 ноября.

Темы: Дональд Трамп, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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18.03.2020, 13:51
Гость: Интересно посмотреть,

как будет Трампец Америки ежовыми рукавицами "дезинфицировать" от бандитизма, нацизма и фашизма дядюшку Сэма?
18.03.2020, 13:16
Гость: закономерности чередования кризисов, президентов США, францу

Есть исторические закономерности чередования премьеров Франции, французов-глав МВФ, кризисов и президентов США.
Премьер Франции не из партии действующего на тот момент президента Франции - почти всегда последние десятилетия - одновременно с обратимым биржевым кризисом - и этот премьер предшествует - президенту США, который избирается от оппозиционной партии.
Премьеры Франции Ширак 1974-1975 и Барр 1975-1981 (не из партии президента Эстена) - одновременно с кризисом 1974-1979 годов - биржа восстановилась в начале 80-х. Ширак -> предшествовал -> президенту США Картеру; Барр предшествовал президенту США Рейгану.
Премьер Ширак 1986-1988 (не из партии президента Миттерана) - одновременно с обвалом биржи 1986-1988 - биржа восстановилась - предшествовал президенту США Клинтону 1993-2000 (так как Буш старший президент США 1989-1992 не от оппозиционной партии избрался, а до избрания был вице-президентом от правившей партии).
Премьер Бадладюр 1993-1995 (не из партии президента Миттерана) - исключение - при нем не было кризиса -> предшествовал президенту США Бушу-младшему 2001-2008.
Премьер Франции Жоспен 1997-2002 (не из партии президента Ширака) - одновременно с кризисом Юго-Восточной Азии 1997-1998, обвалом рынка доткомов в США в 2000, обвалом американской биржи перед терактами 11 сентября 2001 - биржа восстановилась - предшествовал - президенту США Обаме 2009-2016.
Француз глава МВФ Доминик Стросс Канн одновременно с мировым финансовым кризисом 2008 предшествовал президенту Трампу.
18.03.2020, 12:36
Гость: личный опыт

Совет: туалетной бумагой закупись лет на десять впрок в случае победы старичка Сандерса.
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