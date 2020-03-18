10:04

Президент США республиканец Дональд Трамп формально обеспечил себе возможность переизбираться на второй срок, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

По их данным, это следует из итогов первичных выборов Республиканской партии во Флориде и Иллинойсе, где Трамп одержал победу.

Как отмечает агентство, праймериз республиканцев, когда представляющий их партию президент переизбирается на второй срок, являются во многом формальностью. По этой причине их проводят не во всех штатах, а там, где проводят, соперниками главы государства выступают малопопулярные кандидаты, которых не поддерживает партия и в связи с этим — большинство избирателей-республиканцев.

Тем не менее, Трамп регулярно ездит по штатам и выступает с предвыборными митингами в рамках подготовки кампании по участию во всеобщих выборах в ноябре.

Порядок выдвижения для участия на всеобщих выборах требует, чтобы за Трампа проголосовали большинство делегатов партийного съезда в июле. В этом году он должен был набрать 1276 делегатов, голоса которых он обеспечил себе по итогам праймериз во Флориде и Иллинойсе.

Всеобщие выборы президента США, где соперником Трампа от демократов, судя по всему, станет бывший вице-президент Джо Байден, пройдут 3 ноября.