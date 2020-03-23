Ангела Меркель отправилась на карантин после контакта с инфицированным
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Как рассказал официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт, контакт имел место в минувшую пятницу, когда Меркель делали профилактическую прививку, пишет РГ.
Позже осуществлявший процедуру врач сдавал анализ на коронавирус, и он оказался положительным. Узнав об этом, канцлер приняла решение самоизолироваться у себя дома.
Она планирует выполнять свои служебные обязанности, а также проверяться на инфицирование COVID-19.