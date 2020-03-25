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У принца Чарльза врачи обнаружили коронавирус

14:15 25.03.2020
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Медики обнаружили у принца Чарльза коронавирус. Об этом сообщил Sky News. Принцу Чарльзу 71 год.

Информацию уже подтвердили в Букингемском дворце. Отмечается, что принц остается в своем доме в Шотландии.

Его супруга также сдала тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным. Уточняется, что семейная пара самоизолировалась.

На данный момент Великобритания занимает 10-е место в списке стран с наибольшим числом зараженных коронавирусом. На сегодняшний день в Британии этот вирус диагностировали у 8 077 человек.

В минувшую пятницу в стране закрылись школы, с 21 марта не работают кафе, рестораны, пабы, спортзалы и спортцентры. В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил обычную пресс-конференцию и выступит с обращением к нации, в котором объявил об усилении мер по борьбе с коронавирусом. 

Темы: Коронавирус, Великобритания
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Комментарии читателей
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25.03.2020, 18:08
Гость: как раз тот

Диана считала что он её убьёт.
25.03.2020, 16:46
Гость: Интересуюсь

Да что ж всё не те заболевают?! А плешивый когда?
25.03.2020, 16:08
Гость: Стесняюсь спросить

а Кремль думает помогать Великобритании, в борьбе с коронавирусом, или собирается остаться в стороне ?
Все комментарии (11)
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