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Трамп приостановил финансирование ВОЗ

07:41 15.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп заявил, о временном прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет "Интерфакс".

Пока финансирование заморожено на время расследования, проводимого Вашингтоном, о том, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

"Сегодня я проинструктировал мою администрацию, чтобы она прекратила финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока проводится оценка весьма ее халатной работы распространения коронавируса", - заявил, в частности, Трамп.

По его словам, ВОЗ "не смогла адекватно получить информацию по COVID-19 и поделиться ею своевременно и транспарентно".

Трамп также подверг критике организацию за неправильную политику в отношении Китая в сфере пандемии коронавируса. По его словам, вместо того, чтобы "делать свою работу" и направить медэкспертов в КНР, организация защищала руководство Китая.

Трамп считает, что ВОЗ должна была указать на то, что Китай плохо информирует мировое сообщество о распространении вируса. Вместо этого организация "хвалила" Пекин за "его так называемую прозрачность".

По его мнению, организация не смогла проверить "заслуживавшие доверия" сообщения об обстановке в Ухани, которые шли вразрез с заявлениями властей КНР, и что ВОЗ поначалу не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку. В результате, напомнил Трамп, было потеряно время, и ситуация с распространением вируса резко ухудшилось.

Он напомнил, что в то время как США делали взносы в ВОЗ в размере между $400 и $500 млн, Китай тратил лишь $40 млн.

По словам Трампа, один из главных проступков ВОЗ заключался в том, что она противодействовала решению США закрыть границу с КНР.

Темы: Дональд Трамп, Коронавирус, США, Всемирная организация здравоохранения
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Комментарии читателей
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15.04.2020, 12:21
Гость: Хмы

Он бы болезны прекратил финансирование своих военных баз раскиданных по всему глобусу. Вот бы где сэкономил ..
15.04.2020, 10:56
Гость: Борис

Если бы ООН была чисто бюрократической организацией... Это крупнейшая в мире преступная организация! Политики со всего мира обожают тратить деньги не на нужды своих собственных граждан, а давать их ООНовским мошенникам, потому что от ООН они получают откаты, выгодные контракты нужным фирмам и тепленькие рабочие места для своих друзей, родни и любовниц. Так что критиковать ООН и доводить информацию об ООНовских преступлениях до руководителей государств- бесполезно. И никого в ООН не волнует, что нужный человек ни уха ни рыла не смыслит в работе, которую он получит в руководстве ООН. Главное для ООНовской мафии- чтобы денежки исправно текли. А у кого есть интерес к тому, как ООН работает- погуглите "Fraud and corruption at UN", "James Wasserstrom case", "Anders Kompass case", "Peter Gallo UN", "UNHCR corruption", "Employee abuse at UN", "Sexual abuse and harassment at UN". Узнаете много интересного про ООНовскую мафию.
15.04.2020, 10:11
Гость: личный опыт

Ха-ха-ха...
Что то я не вкурю тему, а чего хочет трамп от обычной бюрократической структуры, годной лишь для надувания щек, зачетной такой синекуры для всякого рода блатных родственников и знакомцев?
Что бы они надели противочумные костюмы и лечили?
Пиндосня сама лажанулась, теперь виноватых ищет. Нефиг было этот вирус создавать и в Китай забрасывать.
Трамп - это картонная дурилка со стороны пиндосского "глубинного государства", которое и определяет все в пиндосне через эдакое "политбюро" советского разлива.
В фильме "С широко закрытыми глазами" оно вскользь показано, в частности, как развлекается в свободное время.
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