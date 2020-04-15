Трамп приостановил финансирование ВОЗ

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Президент США Дональд Трамп заявил, о временном прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет "Интерфакс".

Пока финансирование заморожено на время расследования, проводимого Вашингтоном, о том, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

"Сегодня я проинструктировал мою администрацию, чтобы она прекратила финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока проводится оценка весьма ее халатной работы распространения коронавируса", - заявил, в частности, Трамп.

По его словам, ВОЗ "не смогла адекватно получить информацию по COVID-19 и поделиться ею своевременно и транспарентно".

Трамп также подверг критике организацию за неправильную политику в отношении Китая в сфере пандемии коронавируса. По его словам, вместо того, чтобы "делать свою работу" и направить медэкспертов в КНР, организация защищала руководство Китая.

Трамп считает, что ВОЗ должна была указать на то, что Китай плохо информирует мировое сообщество о распространении вируса. Вместо этого организация "хвалила" Пекин за "его так называемую прозрачность".

По его мнению, организация не смогла проверить "заслуживавшие доверия" сообщения об обстановке в Ухани, которые шли вразрез с заявлениями властей КНР, и что ВОЗ поначалу не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку. В результате, напомнил Трамп, было потеряно время, и ситуация с распространением вируса резко ухудшилось.

Он напомнил, что в то время как США делали взносы в ВОЗ в размере между $400 и $500 млн, Китай тратил лишь $40 млн.

По словам Трампа, один из главных проступков ВОЗ заключался в том, что она противодействовала решению США закрыть границу с КНР.