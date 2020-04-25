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СМИ узнали об отправке в КНДР медицинских экспертов из Китая

12:27 25.04.2020
Ким Чен Ын и его младшая сестра Ким Ё Чжон. Стоп-кадр из видео
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Китайские власти направили в КНДР группу специалистов, в которую вошли медицинские эксперты, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три неназванных источника. Агентство связывает эту информацию с появившимися ранее слухами о возможных проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына.

Международный отдел ЦК КПК, высокопоставленный представитель которого возглавил делегацию, и МИД КНР пока не ответили на запрос Reuters о поездке и ее возможной связи со слухами о состоянии здоровья Ким Чен Ына, пишет ТАСС.

20 апреля телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Соединенные Штаты изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им операции. Никакого подтверждения этой информации она не привела. Южнокорейские власти в свою очередь заявили об отсутствии у них данных о болезни Ким Чен Ына.

Темы: Северная Корея
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