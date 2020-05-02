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Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

15:26 2.05.2020
Флаг Боснии и Герцеговины. Фото с сайта pixabay.com

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны. Разрешение на пересечение границы им не дал министр безопасности Фахрудин Радончич.

30 апреля МИД Боснии и Герцеговины ознакомил Министерство безопасности с нотой, полученной от посольства России, рассказали там. В ней российская сторона запросила разрешение на въезд для 24 членов медицинской бригады и пяти единиц специальной техники для помощи больнице в городе Мостар, сообщает РБК.

Получив обращение МИДа, Радончич обсудил ситуацию с министром обороны Сифетом Подзичем. После этого Минобороны направило в МИД заключение, в котором говорилось, что, поскольку речь идет о военном подразделении, принять решение о его пропуске в страну может только президиум Боснии и Герцеговины (коллективный орган исполнительной власти страны).

Министерство безопасности решило не оспаривать позицию Минобороны, «потому что, в конце концов, это невозможно по закону», говорится в сообщении ведомства. Там заявили, что вопрос входит в юрисдикцию президиума, поэтому Министерство безопасности не давало пограничникам указания пропустить российский конвой. В ведомстве подчеркнули, что отказ пропустить россиян «свидетельствует не о каком-либо уклонении от обязанностей или страхе, но о полном уважении к институтам Боснии и Герцеговины».

Российское Минобороны решило направить в страну военных на борьбу с COVID-19 в начале апреля, это было сделано после обращения руководства Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины). Военнослужащие и спецтехника должны были быть переброшены в страну тремя рейсами Ил-76.

Темы: В мире
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Комментарии читателей
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02.05.2020, 19:34
Гость: Да

и хрен с ними, со всеми западлатыми, где пиндос прикажет, так любая НАТОшавка сразу выполнит. Нечего самоубийцам помогать.
02.05.2020, 18:45
Гость: вовремя уйти

Из Италии пора российским военным медикам возвращаться пока их не попросили.
02.05.2020, 18:28
Гость: Европеец

Правильно сделали, что отказали. Это была чистая провокация - посылать военных в ту часть БиГ, которая населена Сербами. Что другого ожидали. Топорная работа МИДа или самизнаетекого. :)
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