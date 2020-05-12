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Конгресс США разработал резолюцию по «нарушению прав человека в России»

07:06 12.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Конгрессмены США подготовили проект резолюции о введении санкций против российских лиц, ответственных за "нарушение прав человека" в стране.

Как пишет "Интерфакс", разработчиками документа стал комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США. Резолюция призывает власти РФ "немедленно освободить политических заключенных", а правительство Трампа "призывает наложить санкции" на официальных лиц, ответственных за "нарушение прав человека".

В документе осуждаются случаи арестов журналистов, оппозиционеров, активистов гражданского общества, активистов, добивающихся свободы вероисповедания. 

Для введения санкций против лиц, нарушающих права человека в России, предлагается использовать так называемый "закон Магнитского".

Темы: Отношения России и США
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Комментарии читателей
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12.05.2020, 14:46
Гость: неври патолог

США это уж не та ли страна в которой в поисках американской самоидентичности, были приняты законы расовой сегрегации индейцев ,негров , азиатов. Где скальп снятый с головы аборигена стоил столько, сколько сеййчас стоит пачка Мальборо...(покурить бы да бросил ,вирус зараза) .В это же примерно время ,русский царь издает закон о запрете продажи спиртного аборигенам Севера империи и запрещает нанимать их на работы не связаные с оленеводство, охотой или рыбалкой.
12.05.2020, 14:42
Гость: алекс

-Ваши природные ресурсы не ваши,возможно даже не ихи. Может быть настоящий хозяин ресурсов обналичив их часть на международном рынке бросит ВАМ косточку или крошку со своего стола,а может и нет,смотря на вашу полезность для себя и ваше хорошее поведение.
12.05.2020, 14:41
Гость: Старый евrей

Обычно на привязывальщиков сверху наложат кучу сами знаете чего, а потом еще и лопатой прихлопнут. Привязывалка у них еще не отросла.
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