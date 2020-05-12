Конгресс США разработал резолюцию по «нарушению прав человека в России»

07:06

Конгрессмены США подготовили проект резолюции о введении санкций против российских лиц, ответственных за "нарушение прав человека" в стране.

Как пишет "Интерфакс", разработчиками документа стал комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США. Резолюция призывает власти РФ "немедленно освободить политических заключенных", а правительство Трампа "призывает наложить санкции" на официальных лиц, ответственных за "нарушение прав человека".

В документе осуждаются случаи арестов журналистов, оппозиционеров, активистов гражданского общества, активистов, добивающихся свободы вероисповедания.

Для введения санкций против лиц, нарушающих права человека в России, предлагается использовать так называемый "закон Магнитского".