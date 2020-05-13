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Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его

17:43 13.05.2020
Пилоты машут споттерам © KM.RU, Роман Погодаев
© KM.RU, Роман Погодаев
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Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны. 

Как заявил министр транспорта Кипра Яннис Карусос, после того как Анкара запретила пролет через свое воздушное пространство, выяснилось, что у лайнера не хватит топлива для того, чтобы обогнуть Турцию и благополучно добраться до Кипра.

«Пилот изменил направление полета и направился в сторону аэропорта в Москве, Россия, чтобы приземлиться там для дозаправки», — приводит слова Карусоса РБК.

Министр отметил также, что МИД Кипра проинформирован об инциденте и выступит с демаршем.

Темы: Авиасообщение в мире
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