В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

13:01

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.

Фото со страницы Wanda Vázquez Garced в соцсети

Согласно законопроекту, голосование назначено на 3 ноября в день всеобщих выборов на острове.

«Пришло время для 3,2 миллиона американских граждан, проживающих в Пуэрто-Рико, перестать быть последними в очереди. Полное равенство!» — приводит слова губернатора РБК.

В бланке для голосования будет указан только один вопрос о том, необходимо ли немедленно принять Пуэрто-Рико в состав США.

Сейчас у Пуэрто-Рико статус неинкорпорированной организованной территории. Он означает, что остров находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью. Действие американской Конституции на его территории ограничено. В конгрессе Пуэрто-Рико представлен только одним делегатом, у которого нет права голоса. Он не участвует в выборах президента, при этом может проводить праймериз, но не посылает своих представителей в коллегию выборщиков.