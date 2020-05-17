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В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

13:01 17.05.2020

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.

Фото со страницы Wanda Vázquez Garced в соцсети

Согласно законопроекту, голосование назначено на 3 ноября в день всеобщих выборов на острове.

«Пришло время для 3,2 миллиона американских граждан, проживающих в Пуэрто-Рико, перестать быть последними в очереди. Полное равенство!» — приводит слова губернатора РБК.

В бланке для голосования будет указан только один вопрос о том, необходимо ли немедленно принять Пуэрто-Рико в состав США. 

Сейчас у Пуэрто-Рико статус неинкорпорированной организованной территории. Он означает, что остров находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью. Действие американской Конституции на его территории ограничено. В конгрессе Пуэрто-Рико представлен только одним делегатом, у которого нет права голоса. Он не участвует в выборах президента, при этом может проводить праймериз, но не посылает своих представителей в коллегию выборщиков.

Темы: США, Международные отношения
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Комментарии читателей
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17.05.2020, 18:21
Гость: неври патолог

Страна дефакто давно банкрот.
/////////////////
Мну паралельно банкрот или нет , колония никогда не была независимым государством и её вхождение или выхождение клоунада для быдла.
17.05.2020, 18:14
Гость: ?

"Пуэрто-Риконаш"
17.05.2020, 18:11
Гость: скоро

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Все комментарии (11)
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