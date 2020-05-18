США отправили в Россию аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус

11:03

Соединенные Штаты отправили в Россию партию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и тестов на выявление коронавируса. Доставка осуществляется в рамках программы оказания помощи РФ в борьбе с COVID-19.

Об отправке журналистам рассказал глава Госдепа США Майк Помпео, пишет Washington Examiner. По его словам, российской стороне «приходится не просто».

«Москва, в частности, еще продолжает борьбу с вирусом. Около недели назад или чуть больше Трамп говорил с Путиным и решил оказать существенную помощь. Речь идет о тестах и аппаратах ИВЛ. Это оборудование уже в пути. Мы рады, что можем помочь им в борьбе с этим вирусом», — заявил глава Госдепа.

В апреле сообщалось об обратном: Москва поставляла помощь Вашингтону. В частности, известно о поставках партии аппаратов ИВЛ «Авента-М», выпускаемых на Уральском приборостроительном заводе. Позднее два таких аппарата стали причиной возникновения двух пожаров в клиниках столицы и Санкт-Петербурга. После этого в Белом доме США заявили, что Штаты так и не использовали российское оборудование в больницах.

