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США отправили в Россию аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус

11:03 18.05.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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Соединенные Штаты отправили в Россию партию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и тестов на выявление коронавируса. Доставка осуществляется в рамках программы оказания помощи РФ в борьбе с COVID-19.

Об отправке журналистам рассказал глава Госдепа США Майк Помпео, пишет Washington Examiner. По его словам, российской стороне «приходится не просто».

«Москва, в частности, еще продолжает борьбу с вирусом. Около недели назад или чуть больше Трамп говорил с Путиным и решил оказать существенную помощь. Речь идет о тестах и аппаратах ИВЛ. Это оборудование уже в пути. Мы рады, что можем помочь им в борьбе с этим вирусом», — заявил глава Госдепа.

В апреле сообщалось об обратном: Москва поставляла помощь Вашингтону. В частности, известно о поставках партии аппаратов ИВЛ «Авента-М», выпускаемых на Уральском приборостроительном заводе. Позднее два таких аппарата стали причиной возникновения двух пожаров в клиниках столицы и Санкт-Петербурга. После этого в Белом доме США заявили, что Штаты так и не использовали российское оборудование в больницах.
 

Темы: Коронавирус, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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18.05.2020, 17:59
Гость: Да

Допускаю, но ему всё же никто не даст(военные против) всерьёз повоевать с Россией ядерным оружием...

Поэтому, в частности,они и ограничиваются в основном финансированием "диванных хохлов" и "диванных эстов" (кое-кто имеет данные по айпи-адресам)...ну и всяких подчинённых чехов, поляков и иже с ними..коих не жалко..ну и экономические санкции продолжаются..они в раньше в какой-то форме всегда были..

То есть на сегодня имеем вторую серию "холодной войны" - только теперь они её называют новым словом - "гибридная".
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Нам сейчас гораздо важнее строить на самом деле относительно независимую и крайне наукоёмкую экономику..в этом смысле надо бы рекомендовать опыт тех военных структур, которые в пожарном порядке возвели военные госпитали...обойдясь без длительных и сомнительных согласований..

То есть правильнее плевать(в относительном смысле,проверка не помешает, и даже обязательна) на подчиненность структур, но надо требовать выполнения заданий в крайне ограничеенные сроки...
18.05.2020, 17:36
Гость: Да

Хотелось бы ещё немного про важную тему - коронавирус...

В Европе карантин осторожненько сокращают...но у них всё началось раньше, да и они поисполнительнее нашего населения...и притом у них стабилизация (в смысле отсутствия прироста) уже давно, а нас только только есть намёк на стабилизацию и уменьшение ПРИРОСТА, то есть мы на месяц отстаём...а ситуация у нас более неопределённая..

Короче нам кое-что можно, но даже более осторожно..тем более, врачи сильно устали и просто не смогут работать при увеличении нагрузки..

Итак, необходимо всех снабжать и обеспечивать хоть какими масками и жёстко контролировать режим концентрации людей везде, где они могут "кучковаться", надо и там , где можно, использовать всякие перегородки, неплохо бы из поликарбоната, он наиболее прозрачный..

Также нарастить производство хороших респираторов..и рекомендовать хотя бы "группе риска" только ими и пользоваться..можно в комплекте с масками..

Кроме того. экономически просто неизбежно в июне восстанавливать большую часть производства..
Хотя заражаются на 40 процентов в составе семьи, но присутствие на работе не может не увеличить риск...

Поэтому надо продумывать "поочаговую" проверку состояния работающих. и при малейшем заражении одного из сотрудников насквозь проверять весь коллектив с их семьями в придачу..

Для всех. чья работа не нуждается в ежедневном присутствии, всячески использовать возможности "удалёнки", а предприятиям разрешить "дозированный" пропускной режим..
18.05.2020, 16:59
Гость: личный опыт

Нет. Трамп - очень опасный противник. Просто он четко расставляет приоритеты. Захочет повоевать, у него не заржавеет.
Иран снесет в шесть секунд.
Вы же видите, первые четыре года он входит в систему власти, разгребает завалы, расставляет своих людей, нагибает противников.
А как начнет полностью контролировать страну, тогда всем мало не покажется.
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