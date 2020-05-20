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Стрелков взял на себя моральную ответственность за гибель пассажиров MH17

17:38 20.05.2020
Крушение малайзийского Boeing-777. Стоп-кадр из видео в YouTube
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Британская газета The Times взяла краткий комментарий у Игоря Стрелкова (Гиркина), бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народоной республики (ДНР). Его расспросили в связи с предстоящим 8 июня заседанием окружного суда Гааги по делу о крушении рейса MH17 17 июля 2014 года.

Комментируя историю со сбитым самолетом, Гиркин заметил: «Поскольку я командовал ополченцами и непосредственно участвовал в том конфликте, я чувствую моральную ответственность за эти смерти».

При этом он вновь повторил, что ополчение «не сбивало этот самолет». На вопрос издания о том, не будет ли его заявление воспринято, как признание вины российских военных,  Гиркин ответил: «Люди могут интерпретировать это как им заблагорассудится». От дальнейших комментариев он отказался, пишет «Коммерсант».

17 июля 2014 года пассажирский самолет Boeing 777 Malaysia Airlines, следовавший из голландского Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур, потерпел крушение в зоне боевых действий на востоке Украины. Погибли 298 человек, в том числе 80 детей. Совет по безопасности Нидерландов решил, что воздушное судно было сбито осколками боевой части от ракеты «земля—воздух» 9M38 зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

Подозреваемыми по этому делу стали Игорь Стрелков и трое его бывших подчиненных. Российская же сторона утверждала, что ракета, сбившая малайзийский Boeing 777, была запущена из населенного пункта Зарощенское. Заместитель командующего корпусом минобороны ДНР Эдуард Басурин утверждал, что этот поселок в день катастрофы MH17 «находился под полным контролем подразделений вооруженных сил Украины».

Темы: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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21.05.2020, 00:55
Гость: ОКО

Беглый! Это кто вас научил, что мы все вовлечены в эту трагедию? Я, например, прослужив 42 года, в этом не участвовал. Поэтому попросил бы не болтать зря. Чуши мы наслушались с 1985 г. достаточно, ну а КОРОНВИД нас, знающих военное дело, сейчас здорово достал. Как-то нервы напряглись, кое что начало раздражать, особенно, когда "незнайки с луны" нам начинают верещать дополнительно еще и о какой-то вине придурков с Гуляй поля, да еще теперь ставшей "нашей". Выключите лучше ваш "смартфон" или "комп" и ложитесь спать, время-то позднее, а мир - прозрачный.
21.05.2020, 00:18
Гость: вивод

Скажу откровенно, когда сбили Боинг, мне сразу грустно стало, помню как Корейский самолёт сбили и, что было после этого.
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Мне тоже стало грустно,припомнился сбитый над Украиной пасажирский ту-154, никто не ответил, учения шли...
21.05.2020, 00:15
Гость: было и хуже ,правда реже..

Так или иначе, мы все вовлечены в эту трагедию.
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Это ваши проблэм.
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