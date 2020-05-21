Ахмад Мисмари продемонстрировал неопровержимые доказательства вмешательства Турции в дела Ливии

20:22

Официальный спикер ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари продемонстрировал неопровержимые доказательства турецкого вмешательства во внутренние дела Ливии

Стоп-кадр из видео

На пресс-конференции Мисмари показал журналистам видео, записанные камерами с турецкого Kirpi, захваченного армией Халифы Хафтара. На видеоматериале зафиксирован путь транспортировки бронемашины из Турции в столицу Ливии Триполи. Данная видеозапись свидетельствует о нарушении оружейного эмбарго ООН.

На другой записи зафиксированы занятия по военной подготовке, проводимые офицерским составом ВС Турции. Также на кадрах запечатлено присутствие наёмных террористов из САР. Данная улика является неопровержимым доказательством нарушения Анкарой международных договорённостей по урегулированию ситуации в североафриканском государстве.

Генерал-майор отметил, что на территории Ливии зафиксировано по меньшей мере 1,5 тыс. турецких военных, и 17 тыс. наёмных сирийских боевиков. Спикер ЛНА выразил надежу, что международное сообщество отреагирует на обнародованные доказательства.

«Мы надеемся, что ЕС, ООН, ЛАГ, АС посмотрят на доказательства, которые мы сегодня продемонстрировали, и отреагируют на них. Мы боремся ради стабильности, безопасности и против турецкого вторжения», — заключил Ахмад Мисмари.

