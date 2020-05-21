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Ахмад Мисмари продемонстрировал неопровержимые доказательства вмешательства Турции в дела Ливии

20:22 21.05.2020

Официальный спикер ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари продемонстрировал неопровержимые доказательства турецкого вмешательства во внутренние дела Ливии

Стоп-кадр из видео

На пресс-конференции Мисмари показал журналистам видео, записанные камерами с турецкого Kirpi, захваченного армией Халифы Хафтара. На видеоматериале зафиксирован путь транспортировки бронемашины из Турции в столицу Ливии Триполи. Данная видеозапись свидетельствует о нарушении оружейного эмбарго ООН.

На другой записи зафиксированы занятия по военной подготовке, проводимые офицерским составом ВС Турции. Также на кадрах запечатлено присутствие наёмных террористов из САР. Данная улика является неопровержимым доказательством нарушения Анкарой международных договорённостей по урегулированию ситуации в североафриканском государстве.

Генерал-майор отметил, что на территории Ливии зафиксировано по меньшей мере 1,5 тыс. турецких военных, и 17 тыс. наёмных сирийских боевиков. Спикер ЛНА выразил надежу, что международное сообщество отреагирует на обнародованные доказательства.

«Мы надеемся, что ЕС, ООН, ЛАГ, АС посмотрят на доказательства, которые мы сегодня продемонстрировали, и отреагируют на них. Мы боремся ради стабильности, безопасности и против турецкого вторжения», — заключил Ахмад Мисмари.
 

Темы: Ливия, Турция, Международные отношения
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Комментарии читателей
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21.05.2020, 23:56
Гость: Карлу

Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии !Девять за короткое время!
Российские комплексы принадлежали силам мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара. 
Стоимость одного Панциря - 125 млн. долларов ....правда, часть этих Панцирей оплатили Арабские Эмираты.
1 млрд баксов - (!) за четыре дня !!!!
1 млрд баксов-Коту под хвост.
Карл !Походу поставщики инструкцию только на русском языке выдали,не передав основную опцию панцирей ,которые притягивают ракеты противника .Это как и в случае со средством для комаров,когда его на пенёк наносишь ,но не на лицо ,то комары летят на это средство и спокойно собираешь чернику.
Неопровержимые доказательства здесь, это роль российских Панцирей притягивать чужие ракеты,которые вот-вот закончаться у противника!
Походу сейчас все заинтересованные стороны будут брать "Панцири" как приманку на ракеты .Росситя разбогатеет немеренно!
А что касается заявлений от мятежников (ополченчев ливийской народной республики):.На обиженных воду возят!
21.05.2020, 21:35
Гость: шахты вам не пустыни с пирамидами и др.доказательствами

Эти "неопровержимые доказательства" разбиваются в прах пустынями Ливии,где кроме пирамид можно выкопать тьму вооружений .Походу там заинтересованная сторона нашла ещё никому до сих пор неизведанные оазисы "печенегов и половцев",которым только дай в руки оружие из копей пустыни и у вояк еврея Вагнера сразу же глаза становятся круглыми от страха и их легко испепеляют дроны добытые из пустынных песков.Иначе говоря в этой истории всё таинственно ,как в любой конспирологической версии и происходит по аналогии анекдота-загадки поручика Ржевского :
Без окон ,без дверей-полна опа огурцов.А все говорять,что ножницы!
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