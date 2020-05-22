США объявили о выходе из Договора по открытому небу

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Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора по открытому небу.

Как пишет РИА Новости, США обвиняют Москву в несоблюдении данного соглашения. Так, по словам госсекретаря Майка Помпео, Россия "годами демонстративно и постоянно нарушала договор". В частности Москва отказала в проведении наблюдательных полетов вдоль границы в Абхазией и Южной Осетией, а также установила ограничения на дальность полета над Калининградом, который США считают "местом размещения значительного военного потенциала.

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия осуществляла незаконное слежение за местоположением Дональда Трампа.

"Самолеты России летали над Белым домом, над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент. Так что они использовали договор не должным образом", - прокомментировал он.

Отмечается, что США выйдут из договора через шесть месяцев. США не исключают пересмотра данного решения, если "Россия вернется к соблюдению договора".

Военные эксперты считают, что выход США из Договора означает старт гонки вооружений. В частности, США будут развивать свои разведывательные системы, в том числе и в космосе. Также Договор по открытому небу тесно увязан с Договором СНВ-3, который истекает в феврале 2021 года и продление которого сейчас находится под вопросом.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, став одной из мер по укреплению доверия в Европе после окончания холодной войны. Договор подписали 34 государства. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.