В ряде крупных городов США начались беспорядки из-за смерти афроамериканца

08:11

Массовые беспорядки охватили ряд крупных американских городов США.

Причино этого стало очередное убийство полицейскими афроамериканца несколько дней назад в Миннеаполисе.

Первые акции протеста и столкновения с полицией прошли именно в Миннеаполисе после распространения видео задержания афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими этого города. На записи видно, как стражи порядка повалили Флойда на землю, надели на него наручники, при этом один из них навалился коленом на шею задеражнному.

На видео слышно, как Флойд говорит несколько раз, что не может дышать и теряет сознание. Мужчина был в итоге госпитализирован, однако врачам спасти его не удалось.

После распространения записи, руководство полиции объявило об увольнении полицейских, принимавших участие в задержании. Один из них был также обвинен в убийстве по не осоторожности и непредумышленном убийстве. Однако это не остановило жителей города от выхода на улицы.

В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. В том числе был осуществлен поджог полицейского участка.

Вслед за Миннеаполисом, беспорядки охватили Нью-Йорк, Атланту, Альбукерке, Фонтане, Сан-Хосе, Хьюстон, Финикс, Денвер.