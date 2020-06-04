Лукашенко назначил главу Госкомвоенпрома премьером Белоруссии

12:09

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.

Ранее Головченко занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Вечером 3 июня Лукашенко распустил правительство Белоруссии. Сегодня, 4 июня, он должен объявить новый состав кабинета министров. Глава государства пообещал, что революционных перестановок в нем не будет.

О планах сменить правительство президент сообщил 25 мая, отметив, что сделает это до президентских выборов, намеченных на 9 августа.

До назначения Головченко правительство Белоруссии с августа 2018 года возглавлял Сергей Румас. Лукашенко заявил, что в правительство он не вернется.