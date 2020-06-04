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Лукашенко назначил главу Госкомвоенпрома премьером Белоруссии

12:09 4.06.2020
Фото с сайта wikipedia.org
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.

Ранее Головченко занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Вечером 3 июня Лукашенко распустил правительство Белоруссии. Сегодня, 4 июня, он должен объявить новый состав кабинета министров. Глава государства пообещал, что революционных перестановок в нем не будет.

О планах сменить правительство президент сообщил 25 мая, отметив, что сделает это до президентских выборов, намеченных на 9 августа.

До назначения Головченко правительство Белоруссии с августа 2018 года возглавлял Сергей Румас. Лукашенко заявил, что в правительство он не вернется. 

Темы: Белоруссия
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Комментарии читателей
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04.06.2020, 20:20
Гость: DJ

Опять гусского на эпитеты потянуло ;)
04.06.2020, 18:54
Гость: Проль

НАМ ТАК ДАВНЫМ ДАВНо НАДо!!!!!!!!!!!!!! А Грудинина хотя бы министром пойдёт на повышение!!!!!!!!!!
04.06.2020, 18:42
Гость: Русский

...ну вот маски сброшены с настоящих бульбашей: как были вечными врагами для Русских, так и остались.
Гнать в шею бульбашей из России. Призываю всех Россиян - НЕ ПОКУПАЙТЕ белорусское дерьмо, оно отравлено ненавистью к РУССКИМ. Факт.
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