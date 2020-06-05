Германия пригрозила штрафовать США за давление на «Северный поток-2»

18:11

В Берлине пригрозили штрафовать Соединенные Штаты, если Вашингтон продолжит санкционное давление на проект «Северный поток-2». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы комитета правительства ФРГ по энергетике Клауса Эрнста.

По словам политика, одной из ответных мер может стать введение Берлином штрафных пошлин на американский природный газ. Он добавил, что если США решат ввести новые ограничения против проекта газопровода, это будет означать нарушение суверенитета Германии и всего Европейского союза.

Ранее стало известно, что проект новых санкций против «Северного потока-2» внесли на рассмотрение в Сенат США. Предлагаемые ограничения будут распространяться не только на работы по прокладке газопровода, но и на все предприятия, которые выступают страховщиками судов-трубоукладчиков.

Также американцы хотят наложить ограничения на те компании, которые оказывают услуги, либо предоставляют помещения для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве. Среди прочего, это касается работ по дооборудованию судов, установки сварочного оборудования и техники для водолазных работ.