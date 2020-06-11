Опять двадцать пять. Румыния снова собралась воевать с Россией

Россия, благодаря которой независимая Румыния появилась на свет, становится для Бухареста враждебной страной. Правильные выводы Россия когда-нибудь сделает?



Фото davric с сайта wikimedia.org

Россия, благодаря которой появилась на свет в XIX веке независимая Румыния и которая спасла её от катастрофы в двух мировых войнах, простив за кражу территорий и службу Гитлеру, становится для Бухареста враждебной страной. Это вдвойне обидно, так как румыны – православные. Правильные выводы Россия когда-нибудь сделает?

Согласно проекту стратегии национальной обороны на 2020–2024 годы, одобренному Высшим советом обороны Румынии, возглавляемым президентом страны Клаусом Йоханнисом, Россия получает статус враждебного государства и объявляется угрозой для всего региона. Этот скандальный документ вступит в силу после одобрения обеими палатами парламента республики, в чём нет сомнений.

В нём России ставится в вину "наращивание военного потенциала… по соседству с Румынией", "проведение военных учений, наращивание потенциала, посредством которого могут проводиться наступательные и оборонительные операции", "милитаризация Крыма" и "бассейна Чёрного моря".

Всё это, дескать, создаёт "серьёзные вызовы для стратегических национальных интересов, ... безопасности границ ЕС и НАТО и обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Чёрного моря".

Короче, военная деятельность России на своей территории и в водах омывающего её Чёрного моря, включая отработку "оборонительных операций", угрожает Североатлантическому альянсу, которым заправляет Америка, Евросоюзу и даже, видимо, российским же газопроводам, проложенным по дну моря из России в Турцию. Причём всё это – явное свидетельство "агрессивности" Москвы, которой срочно нужно противопоставить новую стратегию.

"Это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы", - говорится в оценке документа, опубликованной на сайте президентской администрации.

Так и кажется, что всё это переписано из какой-то американской шпаргалки, чтобы ещё больше понравиться новому хозяину.

В проекте также выражается опасение в связи с укреплением связей между Россией и Молдавией, которую в Бухаресте, видимо, не считают независимой страной, а также политикой России в отношении Украины, хотя именно Запад отказал этой стране в очень выгодной во всех отношениях для Киева роли моста между ним и Россией.

Реакция Москвы

Новая доктрина нацбезопасности Румынии не могла остаться незамеченной в Москве.

"Румыния, как обычно, вслед за США повторяет ложные банальности об "агрессивности" России. Что-то мы не слышали возмущённый голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию", – заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём официальном аккаунте в Twitter. Сенатор отметил, что его поражает "слепота" Бухареста, где делают вид, что ничего "не видят" и "не слышат".

"Румыния разрабатывает новые оборонные документы для своей страны, и в этих документах Россия называется враждебным государством. На самом же деле всё точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю. Именно Румыния всегда была враждебна по отношению к России", – напомнил в комментарии RT член комитета Совета Федерации по международным делам сенатор от Крыма Сергей Цеков.

История… ничему не учит

Чтобы лучше оценить происходящее, давайте действительно вспомним историю.

Румыния обрела независимость в результате русско-турецкой войны 1877–1878 годов, в которой приняла символическое участие, а также предыдущих войн России с османами, расшатавшими их власть над Молдавией и Валахией.

Вступив в Первую мировую войну на стороне Антанты 28 августа 1916 года, Румыния быстро потерпела поражение от центральных держав, оккупировавших всю Валахию, Добруджу и Бухарест, и была спасена от окончательного разгрома Россией, ради чего той пришлось сильно удлинить – до Чёрного моря – и, соответственно, ослабить свой Восточный фронт. Королевская семья, правительство и парламент пересидели под защитой русской армии трудные времена в Яссах.

А затем, когда Германии и Австро-Венгрии стало не до Румынии, а в России произошла революция, румыны в виде "благодарности" оккупировали и присоединили к своей стране Бессарабскую губернию и южную часть современной Одесской области, которые в 1940 году пришлось вернуть законному владельцу.

Четыре года за Гитлера, один - за Сталина

22 июня 1941 года Румыния в качестве младшего союзника Германии приняла участие в нападении на СССР, не только рассчитывая забрать обратно потерянные годом ранее территории, но и создать с немецкой помощью свою колониальную империю в регионе – Транснистрию (обширная территория между Южным Бугом и Днестром) со столицей в Одессе.

Румыны приняли в истребительной войне против СССР самое активное участие – они осаждали Одессу и Севастополь, воевали в Крыму, на Донбассе, Кавказе, под Сталинградом, снова в Крыму.

Гитлеровцы, кстати, были вполне довольны своими румынскими союзниками и их армией, выше них они ставили только финнов. Румыны были покладисты, выносливы и дисциплинированны, молча сносили унижения со стороны немцев и до поры до времени беспрекословно им подчинялись. Даже неплохо воевали на стороне Гитлера целых четыре года, хотя по вооружению уступали Красной Армии, солдаты которой их презирали. Имели хорошую авиацию и горные части.

Румыны запомнились на Восточном фронте своими грабежами, массовыми расстрелами евреев и садистскими расправами над советскими военнопленными и перебежчиками, шокировавшими даже видавших виды нацистов.

Обласканный Гитлером и Гиммлером валлонский коллаборационист Леон Дегрель, бельгийская часть которого занимала в 1942 году позиции рядом с румынами на реке Донец, называет в своих мемуарах соседей не иначе как "дикарями по своей природе" и "дунайскими палачами", офицеры которых при этом сплошь говорили по-французски.

К сожалению, несмотря на наши просьбы, сетовал Дегрель, румыны продолжали расправы над всеми русскими, что доходили и попадали на их посты. Бедняг, которые барахтались в воде с поднятыми руками, расстреливали до того, как они ступали на берег или, если им удавалось избежать пули, их расстреливали утром среди всеобщего хохота...

Румыны отвернулись от немцев только тогда, когда потеряли все обещанные им последними территории в России, война вплотную подошла к их дому, и они получили от союзников предложение переметнуться на их сторону в обмен на включение в Румынию всей Трансильвании, значительную часть которой тем пришлось ранее отдать венграм.

Советская армия стала спасать своих новых союзников, бывших ещё вчера смертельными врагами, от немецкого гнева, помогая румынам воевать танками, артиллерией и авиацией, в том числе в боях в Венгрии и Словакии.

В Москве с почётом принимали румынских лётчиков-асов, получавших лучшие гостиничные номера. А румынскому королю Михаю I – после Дуайта Эйзенхауэра, верховного главнокомандующего западными армиями в Европе и будущего президента США и британского фельдмаршала Бернарда Монтгомери, но до югославского партизанского лидера и будущего главы Югославии Иосипа Броза Тито – был вручён высший советский орден "Победа".

С очень лестной формулировкой: "За мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией и союза с Объединёнными Нациями в момент, когда ещё не определилось ясно поражение Германии". И, к тому же, фальшивой, поскольку поражение гитлеровской Германии и её союзников определилось после того как в 1941 году провалился гитлеровский блицкриг.

Благодарность последовала?

Оценила Румыния, вышедшая из войны с обширными новыми территориями, хотя воевала в основном на стороне Гитлера, советские реверансы? Практически нет. После смерти Сталина Бухарест проводил вполне независимую политику – критиковал ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году, в деятельности Варшавского договора участвовал частично и формально, поставлял на Запад секретную информацию об СССР. В поздние горбачевские времена – помогал молдавским националистам-унионистам в Приднестровском конфликте.

В отношении постсоветской России Бухарест тем более не стеснялся – построенная советскими специалистами в 1952 году база в городке Девеселу была предоставлена американцам для размещения ракет-перехватчиков, с пусковых установок которых можно запускать и ударные "Томагавки".

В августе 2016 года США, по сообщениям, начали перемещать в Девеселу ядерное оружие с базы Инджирлик в Турции. ВМС Румынии также активно участвуют в направленной против России деятельности сил НАТО в Черноморском регионе. А теперь в Бухаресте принята и новая доктрина нацбезопасности, которая считает угрозой для Румынии и Запада даже проводимые Россией чисто оборонительные мероприятия.

Причём очевидно, что Бухарест совершенно не отказался от территориальных вожделений на востоке, которые намерен удовлетворить за счёт Молдавии и Украины (Северная Буковина, остров Змеиный и проч.). А поскольку России это, естественно, не понравится, она и объявлена румынскими властями враждебным государством...

Делаем выводы

В общем, опять двадцать пять. Россия в который уже раз, пытаясь облагодетельствовать другие страны, наступает на одни и те же грабли. Не только в Румынии, но и в Болгарии, Чехии, Польше...

Исторической благодарности, увы, в политической сфере не существует. И нам пора это, наконец, усвоить. Русских будут по-настоящему уважать в этом мире только тогда, когда увидят, как мы заботимся о самих себе, как процветает наша страна, пристроиться к чему за хорошее поведение смогут и те, кого Россия в данный момент сочтёт для себя полезными.

Один умный английский политик – лорд Палмерстон – хорошо сформулировал эту мысль ещё в середине XIX века: "У нас нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их – наш долг".