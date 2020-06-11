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Трамп узаконил санкции против сотрудников Международного уголовного суда

21:03 11.06.2020
Дональд Трамп © KM.RU, Стоп-кадр видео
Дональд Трамп. Стоп-кадр видео

Президент США Дональд Трамп разрешил вводить санкции против сотрудников Международного уголовного суда (МУС), причастных к проведению расследований, которые Вашингтон считает незаконными.

В указе Трампа отмечается, что действия МУС угрожают суверенитету США, а также их союзников, которые не поддерживают Римский статут и не признают юрисдикции МУС.

«Несмотря на неоднократные призывы США и наших союзников, Международный уголовный суд не предпринял никаких действий по реформированию и продолжает проводить политически мотивированные расследования против нас и наших союзников, включая Израиль <...> Кроме того, у нас есть веские основания полагать, что на высших уровнях руководства Международного уголовного суда существует коррупция и неправомерное поведение, что ставит под сомнение объективность расследований в отношении американских военнослужащих», — цитирует заявление РБК.

В связи с этим Трамп предписал главе Минфина США Стивену Мнучину и государственному секретарю Майку Помпео использовать положения нового указа для защиты интересов страны. В частности, речь может идти о заморозке активов сотрудников МУС в юрисдикции США и запрета для них въезда на территорию страны.

Комментируя решение Трампа, Помпео заявил, что власти США не допустят, чтобы американцам угрожал орган, представляющий собой пародию на правосудие. При этом госсекретарь использовал идиому kangaroo court.

В свою очередь генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил наличие заслуживающей доверия информации о коррупции в МУС, а министр обороны Марк Эспер заверил, что ни один военнослужащий США никогда не предстанет перед МУС.

Международный уголовный суд создан на основе Римского статута, принятого в 1998 году, но официально начал свою работу с 1 июля 2002 года. Суд имеет статус независимой международной организации и не является частью ООН, его местом расположения считается Гаага (Нидерланды). В настоящее время юрисдикцию МУС признают 123 страны мира, подписавшие и ратифицировавшие Римский статут.

Темы: Дональд Трамп, США
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Комментарии читателей
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12.06.2020, 00:47
Гость: явав

экстерриториальность и еврейские союзники - сдается США проект евреев. а младенчески наивные американцы верят в какую то свободу и амерскую демократию имея политически прав меньше россиянина а тот меньше гражданина СССР или Московского царства.
12.06.2020, 00:34
Гость: кадет

Националист Трамп абсолютно правильно делает. Международный уголовный суд между прочим создавался троцкистами-глобалистами для наказания неугодных режимов и давно уже превратился в ширму за которой прячутся тайные антирусские структуры космополитов. Вспомните как они засуживали лидеров Югославии. Такое же назначение и других международных структур.
12.06.2020, 00:28
Гость: нет-нет

Националист Трамп защищает американские интересы. Когда-то еврей Козырев будучи в ранге министра МИД публично заявил, что у России нет своих национальных интересов. Была такая секта СЕМИБАНКИРЩИНА. Может помните? Сегодня ситуация еще хуже. Правящая верхушка в России, как не звучит это странно, очень тесно связано с финансовой закулисой троцкистов-глобалистов в Америке. Збигнев Бжезинский: "Миллиарды долларов российских олигархов-паразитов лежат в американских банках. Вы "гусские" еще разберитесь, чья эта элита правит у вас."
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