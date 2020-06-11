Трамп узаконил санкции против сотрудников Международного уголовного суда

21:03

Президент США Дональд Трамп разрешил вводить санкции против сотрудников Международного уголовного суда (МУС), причастных к проведению расследований, которые Вашингтон считает незаконными.

В указе Трампа отмечается, что действия МУС угрожают суверенитету США, а также их союзников, которые не поддерживают Римский статут и не признают юрисдикции МУС.

«Несмотря на неоднократные призывы США и наших союзников, Международный уголовный суд не предпринял никаких действий по реформированию и продолжает проводить политически мотивированные расследования против нас и наших союзников, включая Израиль <...> Кроме того, у нас есть веские основания полагать, что на высших уровнях руководства Международного уголовного суда существует коррупция и неправомерное поведение, что ставит под сомнение объективность расследований в отношении американских военнослужащих», — цитирует заявление РБК.

В связи с этим Трамп предписал главе Минфина США Стивену Мнучину и государственному секретарю Майку Помпео использовать положения нового указа для защиты интересов страны. В частности, речь может идти о заморозке активов сотрудников МУС в юрисдикции США и запрета для них въезда на территорию страны.

Комментируя решение Трампа, Помпео заявил, что власти США не допустят, чтобы американцам угрожал орган, представляющий собой пародию на правосудие. При этом госсекретарь использовал идиому kangaroo court.

В свою очередь генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил наличие заслуживающей доверия информации о коррупции в МУС, а министр обороны Марк Эспер заверил, что ни один военнослужащий США никогда не предстанет перед МУС.

Международный уголовный суд создан на основе Римского статута, принятого в 1998 году, но официально начал свою работу с 1 июля 2002 года. Суд имеет статус независимой международной организации и не является частью ООН, его местом расположения считается Гаага (Нидерланды). В настоящее время юрисдикцию МУС признают 123 страны мира, подписавшие и ратифицировавшие Римский статут.