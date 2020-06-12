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В России запустили опрос на тему спасения Шугалея и Суэйфана из ливийского плена

23:37 12.06.2020

В РФ принято отмечать праздничные даты в кругу семьи. День России — не исключение. 

12 июня по всей стране наши сограждане гуляют и проводят время с близкими, даже несмотря на угрозу COVID-19. Но россиянам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану о встрече с семьями остается лишь мечтать.

Двоих социологов захватили в плен ливийские террористы, связанные с так называемым ПНС – нелегитимным правительством, засевшим в Триполи. С мая 2019 года заложников содержат в застенках в неофициальной тюрьме «Митига». Им отказывают в помощи врачей, доступе к услугам адвоката и до сих пор не предъявили официальных обвинений.

В День России Федеральное агентство новостей запустило в Сети опрос, должна ли Москва предпринять что-либо для вызволения российских учёных из ливийского плена.
 

Темы: Ливия
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