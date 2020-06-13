Министр туризма Ганы призвала афроамериканцев вернуться на родину

18:07

Министр туризма Ганы Барбара Отенг-Гьяси во время церемонии в память об убитом Джордже Флойде пригласила афроамериканцев вернуться на историческую родину, потому что в Соединённых Штатах им не рады.

«Мы продолжаем держать объятия открытыми и приглашаем всех наших братьев и сестер домой, — заявила Отенг-Гьяси. — Гана — ваш дом. Африка — ваш дом. Наши объятия раскрыты, чтобы приветствовать вас дома».

Министр подчеркнула, что темнокожему населению США «не нужно оставаться там, где вы не нужны»: по её словам, у них «есть выбор», и Африка их ждёт, пишет RT.

В 2018 году Гана начала кампанию «Год возвращения», в рамках которой афроамериканцам предлагалось переехать сюда на постоянное жительство или посетить страну в качестве туристов. Эта программа была приурочена к 400-летию со времени первой задокументированной отправки рабов в Новый Свет.

Политические круги Ганы считают, что возвращение темнокожих американцев в земли своих предков ознаменует символическое заживление старых ран, а также обеспечит экономический подъём всего континента.