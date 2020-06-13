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Министр туризма Ганы призвала афроамериканцев вернуться на родину

18:07 13.06.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Министр туризма Ганы Барбара Отенг-Гьяси во время церемонии в память об убитом Джордже Флойде пригласила афроамериканцев вернуться на историческую родину, потому что в Соединённых Штатах им не рады.

«Мы продолжаем держать объятия открытыми и приглашаем всех наших братьев и сестер домой, — заявила Отенг-Гьяси. — Гана — ваш дом. Африка — ваш дом. Наши объятия раскрыты, чтобы приветствовать вас дома».

Министр подчеркнула, что темнокожему населению США «не нужно оставаться там, где вы не нужны»: по её словам, у них «есть выбор», и Африка их ждёт, пишет RT.

В 2018 году Гана начала кампанию «Год возвращения», в рамках которой афроамериканцам предлагалось переехать сюда на постоянное жительство или посетить страну в качестве туристов. Эта программа была приурочена к 400-летию со времени первой задокументированной отправки рабов в Новый Свет.

Политические круги Ганы считают, что возвращение темнокожих американцев в земли своих предков ознаменует символическое заживление старых ран, а также обеспечит экономический подъём всего континента.

 

Темы: Африка, США
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Комментарии читателей
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13.06.2020, 23:13
Гость: Осталось

только выяснить, где же была та самая Орда.
И, самое главное, кто в ней жил.
Получится оч. неудобно, если выяснится. что там жили совсем не современные монголы и не современные татары.
13.06.2020, 23:06
Гость: Очень правильное решение.

Всех негров - в Африку.
Правда, работать они нихрена не умеют и не хотят.
На исторической родине они просто с голоду подохнут.
Зато никакого "расизьма".
13.06.2020, 23:03
Гость: Kpyk

Кто про что, а вшивый про баню.
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