Чеченцы по Франции устроили бунт по примеру американских негров

В ночь на субботу была разгромлена кальянная в Дижоне, чеченцы переворачивали мусорные баки, жгли камеры видеонаблюдения

Беспорядки в Дижоне. Стоп-кадр с видео

Дурной пример заразителен. Восставшие в США чернокожие стали невольными катализаторами беспорядков и в других странах. Одно из таких волнений началось в конце прошлой недели во французском Дижоне – между чеченской диаспорой и арабо-африканскими наркоторговцами.

После четырех дней погромов стороны, наконец, сели за стол переговоров и пришли к мирному урегулированию конфликта. В ночь на 17 июня в мечети в коммуне Кетиньи неподалеку от Дижона состоялась встреча между участниками инцидента. Отец избитого наркоторговцами 16-летнего чеченского подростка заявил, что община Магриба ему принесла извинения.

Как мы уже писали, около 150 человек вышли на улицы Дижона с целью защитить детей от наркодиллеров по следам нападения в пятницу 12 июня на чеченского подростка. По сообщениям СМИ, для разгона столкновений в Дижоне власти направили туда 37 членов спецподразделения полиции и более 100 работников полиции из других регионов. По информации ВВС, для разгона участников беспорядков использовался слезоточивый газ.

В ночь на субботу была разгромлена местная кальянная. Восставшие чеченцы переворачивали мусорные баки, жгли камеры видеонаблюдения. Пострадали свыше 10 человек. Но, как утверждает чеченский политолог Саид Бицоев, все началось с санкционированного пятничного митинга, и если б его собратьев не спровоцировали, то не было бы никаких беспорядков.

По словам эксперта, на митинг собралось порядка 500 кавказцев (не только чеченской национальности) из разных регионов Франции. Когда участники митинга начали спокойно расходиться, их якобы спровоцировали вооруженные наркоторговцы с криками «да здравствует Путин, который хорошо убивал чеченцев». Во главе их был пребывающий под кайфом провокатор из Марокко.

«Этот человек трижды пытался въехать в толпу чеченцев на автомобиле, возмущается Бицоев в интервью «Взгляду». - После третьей попытки один из чеченцев бросил трубу в лобовое стекло, автомобиль наскочил на бордюр и перевернулся. После этого человека выволокли из машины и избили. Затем возмущенные чеченцы двинулись на кальянную, в которой совершалась торговля наркотиками. Разгром заведения и избиение посетителей было реакцией на то, что их пытались давить автомобилем».

Однако власти Дижона считают, что чеченцы не такие уж невинные овечки. Напротив, среди них немало исламских фундаменталистов, состоящих на учете в полиции. Более 300 выходцев из Чечни внесены в реестр по предупреждению радикализации террористического характера. Председатель партии «Национальное объединение» Марин ле Пен призвала к высылке таких неблагонадежных личностей из страны.

Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров считает, что высылка чеченцев нереальна для страны, 10% населения которой состоит из мигрантов: «Марин Ле Пен давно выступает за жесткие меры: лишение гражданства и высылку людей, у которых возникли неполадки с законом. Но процедура лишения гражданства мутно прописана. Кроме того, даже если хватает юридических оснований для лишения вида на жительство или для отзыва французского гражданства, выслать такого человека по закону тоже не просто, хотя эта процедура постепенно упрощается. Так что призывы «выслать из страны» – не более чем политическая декларация».

А вот президент международного общественно-политического движения «Ассамблея народов Кавказа», политолог Руслан Кутаев вовсе не исключает возможность депортации чеченцев из Франции. «Я не исключаю, что полиция, защищая интересы этих наркоторговцев, будет выживать чеченцев, - заявил он BFM. - Везде, в любых странах, где идет наркоторговля, их обязательно крышуют какие-то специальные службы. Франция в этом не исключение, они видят, что чеченцы могут очень серьезно противостоять распространению наркотиков, дать отпор этим бандитским формированиям. Здесь надо будет апеллировать к обществу, апеллировать к политическим партиям. Если есть такой документ, значит, какие-то преследования готовятся».