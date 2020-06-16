Во Франции произошли столкновения между чеченцами и наркоторговцами

15:21

Около 150 уроженцев Чечни собрались на улицах французского города Дижон с целью отомстить за избиение своего 16-летнего земляка местными наркодилерами.

В результате произошли столкновения с наркоторговцами из Северной Африки.

По словам Рустама Тапаева, главы Союза чеченской молодёжи, таким образом местная диаспора борется с распространением наркотиков во Франции. Он также отметил, что местные жители поддерживают эти начинания, передает издание «Говорит Москва».

По сообщениям СМИ, для разгона столкновений в Дижоне власти направили туда 37 членов спецподразделения полиции и более 100 работников полиции из других регионов. По информации ВВС, для разгона участников беспорядков использовался слезоточивый газ.

При этом посол Алексей Мешков заявил, что многие из участвовавших в беспорядках выходцев из Чечни - люди, которые просили политическое убежище и у них нет российского гражданства, сообщает ТАСС.