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В Раде заявили о плане по уничтожению Украины

13:02 25.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com

На Украине "запущен процесс уничтожения страны", об этом заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива, сообщает РИА Новости.

План по уничтожению Украины путем превращения ее в "актив и колонию" включает в себя использование агрессивных акций националистических и праворадикальных организаций. 

"Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах. Они входят в определенные организации, такие как "Национальный корпус", средства добывают рэкетом, уничтожением бизнеса, похищением людей", — в частности заявил Кива, добавив, что именно радикалы в минувший вторник совершили попытку нападения на народного депутата партии "Слуга народа" Сергея Литвиненко.

По мнению парламентария, сейчас запугиванию и физическому воздействию подвергаются не только простые граждане и бизнесмены, но и представители законодательной власти.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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25.06.2020, 22:29
Гость: Евсей

Развал? Конечно. Через госпереворот, геноцид русскоязычных с целью добиться вмешательства России дабы Россия увязла. И тут появляются длинные руки США. Украинских националистов в расход, Украину в расход - США подсчитывают доход. СМИ в истерики бьются по всему миру, тема естественно известна заранее. Нахапавшаяся верхушка украинства в темпе бежит в заранее приготовленные места, дураки расхлебывают. После неоднократного бития физиономией об асфальт и приобретения хронической асфальтовой болезни на личиках, дружно начинают орать о любви к Путину, случившейся началом еще до их рождения. Ушедшие в леса дабы бороться с москалями не выдерживают отсутствия дивана, телевизора и прочих атрибутов типа унитаза и тоже присоединяются в прозревшим орущим о любви к Путину. Дальше полное единение на тему "денег дай" и зрелища не забудь. Еще дальше возможны разные варианты.
25.06.2020, 21:39
Гость: Москва

А кому нравится, например залежалая колбаса? Так и залежалая украина никому никчему.
25.06.2020, 20:37
Гость: замечание вскользь

А почему не ты придурок? И тебе подобные? Которые только и делают с 91-го, что гадят и гадят, вредят и вредят. Но при этом себя не забывают. Как обогатились в последние годы, что ты! Один знакомый, который уже готов был на паперть идти, но тут АТО. И поехали грузовикт с добром. Так дом отделал, что ты! А Киву я не знаю. Дедушка, вроде, чуть не легендарный фронтовой разведчик, Герой Советского Союза. Отец - спецназовец, в перестройку запутался, решил устанавливать справедливость своими руками, "мочить" всяких паразитов. Не знаю, то ли погиб в перестрелке с милиционерами, или по суду получил исключительную меру. В " Следствие ведут с Каневским" есть сюжет. Сам Илья Владимирович,не знаю, кто, но человек решительный,в 14-м набрал отряд по численности такой, как у Стрелкова, захватил город, наверно, поболе, чем Славянск, разогнал "сепаров", порвал бюллетени референдума и выбросил их, продержался до подхода подразделений ВСУ. Потом перешел в МВД, к Авакову. Получил в ускоренном темпе полковника полиции.Всякое может быть.
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