В Раде заявили о плане по уничтожению Украины

13:02

На Украине "запущен процесс уничтожения страны", об этом заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива, сообщает РИА Новости.

План по уничтожению Украины путем превращения ее в "актив и колонию" включает в себя использование агрессивных акций националистических и праворадикальных организаций.

"Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах. Они входят в определенные организации, такие как "Национальный корпус", средства добывают рэкетом, уничтожением бизнеса, похищением людей", — в частности заявил Кива, добавив, что именно радикалы в минувший вторник совершили попытку нападения на народного депутата партии "Слуга народа" Сергея Литвиненко.

По мнению парламентария, сейчас запугиванию и физическому воздействию подвергаются не только простые граждане и бизнесмены, но и представители законодательной власти.