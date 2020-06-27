«Требуем от властей США принять эффективные меры»: посольство России заявило об угрозах после публикации NYT

20:17

В публикации The New York Times содержатся безосновательные обвинения в адрес РФ, связанные с ситуацией в Афганистане

Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации в газете The New York Times материала, содержащего голословные обвинения в адрес Москвы и касающегося ситуации в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Соединённых Штатах.

В упомянутой статье со ссылкой на анонимные источники утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с «Талибаном»* боевикам за нападения и убийства американских солдат.

В диппредставительстве заявили, что в отсутствие причин «обвинять русских» издание занимается генерацией новых фейковых историй, которые служили бы этой цели. При этом игнорируется реальная информация о сотрудничестве России и США по урегулированию в Афганистане и другим направлениям.

«Опубликованные The New York Times безосновательные и анонимные обвинения Москвы в том, что она организовала убийства американских солдат в Афганистане, уже привели к прямым угрозам жизни сотрудников посольств России в Вашингтоне и Лондоне», — говорится в Twitter российской дипмиссии.

В связи с этим дипломаты призвали СМИ перестать производить фейковые новости, которые провоцируют угрозу для жизни людей.

«Мы требуем от соответствующих властей США принять эффективные меры по обеспечению полного выполнения своих международных обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — говорится в записи посольства, далее в тексте стоят отметки официальных аккаунтов Госдепартамента, ФБР и Министерства внутренней безопасности США.

Речь, по всей видимости, идёт о ст. 29 Венской конвенции, которая гласит, что личность дипломатического агента неприкосновенна, а государство пребывания должно относиться к нему с должным уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу или достоинство.

К публикации посольства РФ в США приложены скриншоты нескольких записей в Twitter, в одной из которых пользователь предлагает назначить «вознаграждение» за российских дипломатов.

В МИД России назвали публикацию The New York Times фейком и «незатейливым вбросом», который наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки», которым приходится придумывать «подобную чушь».

«Обратили внимание на очередной информфейк, запущенный в медиапространство американским разведсообществом о якобы причастности российской военной разведки к заказным убийствам военнослужащих США в Афганистане», — приводит РИА Новости сообщение МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в Афганистане «давно не является секретом» причастность членов американского разведсообщества к наркотрафику, денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов и другой подобной деятельности.

«Список их деяний можно при желании продолжить. Мало не покажется... Может быть, американским разведчикам не по душе то, что наши и их дипломаты совместно способствуют запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами?» — добавили в МИД.

Как пишет The New York Times со ссылкой на неназванные источники, американское разведсообщество якобы пришло к выводу о причастности российской стороны к гибели американских солдат в Афганистане. По информации газеты, в 2019 году в Афганистане погибли 20 военнослужащих США, однако журналисты затрудняются указать, сколько именно случаев в Вашингтоне считают подозрительными.

По данным издания, соответствующие данные были частично получены в ходе допросов захваченных афганских боевиков. Вместе с тем детали предполагаемых операций не приводятся. Какие-либо другие доказательства выдвинутой журналистами теории в материале также не указаны.

Кроме того, NYT пишет, что информацию о «вознаграждениях» за нападения на американских солдат в Афганистане якобы донесли до сведения Белого дома, но никакой реакции оттуда до сих пор не последовало.

Газета также приводит высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Из приписываемых ему слов следует, что в Москве не знают о подобных обвинениях, но в случае, если они будут официально озвучены, последует ответ российской стороны.

Добавим, что в начале июня республиканцы нижней палаты конгресса США предложили ввести в отношении России «самые жёсткие санкции, которые когда-либо принимались». Основанием для этого стал подготовленный Республиканским исследовательским центром доклад, авторы которого предлагают признать Россию «спонсором терроризма» за поддержку ряда организаций, в том числе «Талибана».

В Кремле в ответ выразили сожаление в связи с «новыми импульсами», которые формируют некоторые участники американского истеблишмента, а также высказали надежду, что предложенные новые санкции в отношении России не будут приняты.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Автор: Сергей Гусаров

