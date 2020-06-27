]]>
]]>
Главная В мире

«Требуем от властей США принять эффективные меры»: посольство России заявило об угрозах после публикации NYT

20:17 27.06.2020

В публикации The New York Times содержатся безосновательные обвинения в адрес РФ, связанные с ситуацией в Афганистане

Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации в газете The New York Times материала, содержащего голословные обвинения в адрес Москвы и касающегося ситуации в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Соединённых Штатах.

В упомянутой статье со ссылкой на анонимные источники утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с «Талибаном»* боевикам за нападения и убийства американских солдат.

В диппредставительстве заявили, что в отсутствие причин «обвинять русских» издание занимается генерацией новых фейковых историй, которые служили бы этой цели. При этом игнорируется реальная информация о сотрудничестве России и США по урегулированию в Афганистане и другим направлениям.

«Опубликованные The New York Times безосновательные и анонимные обвинения Москвы в том, что она организовала убийства американских солдат в Афганистане, уже привели к прямым угрозам жизни сотрудников посольств России в Вашингтоне и Лондоне», — говорится в Twitter российской дипмиссии.

В связи с этим дипломаты призвали СМИ перестать производить фейковые новости, которые провоцируют угрозу для жизни людей.

«Мы требуем от соответствующих властей США принять эффективные меры по обеспечению полного выполнения своих международных обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — говорится в записи посольства, далее в тексте стоят отметки официальных аккаунтов Госдепартамента, ФБР и Министерства внутренней безопасности США.

Речь, по всей видимости, идёт о ст. 29 Венской конвенции, которая гласит, что личность дипломатического агента неприкосновенна, а государство пребывания должно относиться к нему с должным уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу или достоинство.

К публикации посольства РФ в США приложены скриншоты нескольких записей в Twitter, в одной из которых пользователь предлагает назначить «вознаграждение» за российских дипломатов.

В МИД России назвали публикацию The New York Times фейком и «незатейливым вбросом», который наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки», которым приходится придумывать «подобную чушь».

«Обратили внимание на очередной информфейк, запущенный в медиапространство американским разведсообществом о якобы причастности российской военной разведки к заказным убийствам военнослужащих США в Афганистане», — приводит РИА Новости сообщение МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в Афганистане «давно не является секретом» причастность членов американского разведсообщества к наркотрафику, денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов и другой подобной деятельности.

«Список их деяний можно при желании продолжить. Мало не покажется... Может быть, американским разведчикам не по душе то, что наши и их дипломаты совместно способствуют запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами?» — добавили в МИД.

Как пишет The New York Times со ссылкой на неназванные источники, американское разведсообщество якобы пришло к выводу о причастности российской стороны к гибели американских солдат в Афганистане. По информации газеты, в 2019 году в Афганистане погибли 20 военнослужащих США, однако журналисты затрудняются указать, сколько именно случаев в Вашингтоне считают подозрительными.

По данным издания, соответствующие данные были частично получены в ходе допросов захваченных афганских боевиков. Вместе с тем детали предполагаемых операций не приводятся. Какие-либо другие доказательства выдвинутой журналистами теории в материале также не указаны.

Кроме того, NYT пишет, что информацию о «вознаграждениях» за нападения на американских солдат в Афганистане якобы донесли до сведения Белого дома, но никакой реакции оттуда до сих пор не последовало.

Газета также приводит высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Из приписываемых ему слов следует, что в Москве не знают о подобных обвинениях, но в случае, если они будут официально озвучены, последует ответ российской стороны.

Добавим, что в начале июня республиканцы нижней палаты конгресса США предложили ввести в отношении России «самые жёсткие санкции, которые когда-либо принимались». Основанием для этого стал подготовленный Республиканским исследовательским центром доклад, авторы которого предлагают признать Россию «спонсором терроризма» за поддержку ряда организаций, в том числе «Талибана».

В Кремле в ответ выразили сожаление в связи с «новыми импульсами», которые формируют некоторые участники американского истеблишмента, а также высказали надежду, что предложенные новые санкции в отношении России не будут приняты.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Автор: Сергей Гусаров
 

Темы: Афганистан, США, Министерство иностранных дел РФ
Источник: RT
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.06.2020, 08:55
Гость: жалуются

Мягко выражаются, боятся обидеть, там же все нажитое после переврота 1991.
28.06.2020, 08:19
Гость: Мамба

Ну и бред!
28.06.2020, 08:18
Гость: Мамба

Какое лучше погибнуть в бою? Почему в России человеческая жизнь ничего не стоит? Какая бредятина.
Все комментарии (16)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации