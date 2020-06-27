Появилось видео испытаний ракеты для «уничтожения» Крымского моста

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Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов опубликовал видео испытаний крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». Ранее он утверждал, что таким оружием можно за несколько минут уничтожить Крымский мост.

На записи ракета поражает одну цель — баржу, которая тонет после удара. Испытания впервые проводились со штатной боевой частью.

«Время идет, уже заканчивается первое полугодие, но обещанные средства для продолжения ракетной программы до сих пор отсутствуют. Так же, как и отсутствует государственный заказ на серийное производство ракет «Ольха», «Ольха-М» и «Нептун», — посетовал Турчинов на своей странице в Facebook.

При этом год назад он заявлял, что «Нептун» может уничтожать военные корабли РФ любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском морях, а также «в течение нескольких минут снести» Крымский мост, напоминают «Известия».

Предположительно, испытания проводились ранее в июне на полигоне Алибей под Одессой. Тогда были выпущены две ракеты, они поразили морские мишени на расстоянии 80 км от берега. После испытаний украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что Р-360 сможет «дотянуться» до целей вокруг Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск.