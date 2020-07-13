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Анджей Дуда выиграл президентские выборы в Польше

10:45 13.07.2020
Анджей Дуда
Фото с сайта 24tv.ua

По итогам обработки 99,97% бюллетеней на президентских выборах в Польше победу одержал действующий президент Анджей Дуда.

Как сообщает "Интерфакс", он набрал 51,21% голосов. Кандидат от оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский набрал 48,79%.

Отмечается, что в Государственной избирательной комиссии ждут протоколов с еще пяти участков в Польше и с девяти зарубежных - из Брюсселя, Лондона и Манчестера.

Явка избирателей составила 68,12%.

Ранее победу Дуды с минимальным отрывом - 51% против 49% - показали экзит-поллы Ipsos. Опросы перед выборами показывали, что у основных соперников шансы примерно равны.

Выборы прошли в два тура. В первом туре 28 июня Дуда получил 43,5% голосов, Тшасковский - 30,46%.

Анджей Дуда занимает пост президента с августа 2015 года. В мае того же года он победил на выборах тогдашнего президента Бронислава Комаровского.

6 августа 2015 года.

Темы: Польша, Выборы в представительные органы власти в мире
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13.07.2020, 11:31
Гость: пш пш

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