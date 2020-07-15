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США введут новые санкции против «Северного потока 2» и «Турецкого потока»

19:12 15.07.2020
Северный поток-2
Фото с сайта 5.ua

США введут дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Госдепартамента США Майка Помпео.

По словам Помпео, речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они коснутся "Северного потока 2" и части проекта "Турецкий поток".

При этом, как отмечают американские СМИ, заявление главы Госдепа не означает, что объявленные дополнительные санкции будут введены немедленно, однако дает старт обсуждению этой темы в администрации. 

На практике решение, о котором объявил Помпео, отменяет меры, принятые его предшественником на посту госсекретаря Рексом Тиллерсоном, который настоял на том, чтобы российские проекты в сфере энергетики избежали ряда ограничительных мер. Это означает, что можно будет ввозить санкции против физлиц, инвестирующих от $1 млн в проект, либо предоставляющих технологии или услуги, важные для реализации российских трубопроводов.

По словам Помпео, "Северный поток 2" и "Турецкий поток" подрывают транзит газа через Украину и несут угрозу для трансатлантической безопасности. При этом он подчеркнул, что США всегда готовы поставлять энергоресурсы европейским партнерам.

Темы: США, Отношения России и США, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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15.07.2020, 22:40
Гость: Рустем

О как здорово работает невидимая рука рынка. Ау поклонники рынка, скажите что нибудь про рынок, а то только про планы США все разговоры. Ну так США научит вас плановой экономике, от которой вы бежали как черт от ладана.
15.07.2020, 22:38
Гость: чинделе

После стратегических мер Газпрома против дорогих россиян, штатовские санкции- не санкции, а гуманитарная помощь.
15.07.2020, 22:35
Гость: уж лучше дрова

а то ведь газовое отопление дороже выйдет,никакой пенсии бабкиной не хватит счета оплачивать.
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