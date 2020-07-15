США введут новые санкции против «Северного потока 2» и «Турецкого потока»

19:12

США введут дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Госдепартамента США Майка Помпео.

По словам Помпео, речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они коснутся "Северного потока 2" и части проекта "Турецкий поток".

При этом, как отмечают американские СМИ, заявление главы Госдепа не означает, что объявленные дополнительные санкции будут введены немедленно, однако дает старт обсуждению этой темы в администрации.

На практике решение, о котором объявил Помпео, отменяет меры, принятые его предшественником на посту госсекретаря Рексом Тиллерсоном, который настоял на том, чтобы российские проекты в сфере энергетики избежали ряда ограничительных мер. Это означает, что можно будет ввозить санкции против физлиц, инвестирующих от $1 млн в проект, либо предоставляющих технологии или услуги, важные для реализации российских трубопроводов.

По словам Помпео, "Северный поток 2" и "Турецкий поток" подрывают транзит газа через Украину и несут угрозу для трансатлантической безопасности. При этом он подчеркнул, что США всегда готовы поставлять энергоресурсы европейским партнерам.