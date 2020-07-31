«Это самоубийство для Батьки»: Киев требует выдать воевавших в Донбассе 33 россиян

Украина подталкивает президента Лукашенко к непоправимой ошибке: украинские власти намерены потребовать экстрадиции задержанных в Белоруссии «боевиков»

«СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков», — заявили в пресс-службе СБУ агентству «Интерфакс-Украина».

О том, что Киев может потребовать выдачи уроженцев Украины, оказавшихся среди задержанных в Белоруссии, заявил также заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

«Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо», — сказал Кривонос. По его словам, выдача задержанных «усилила бы отношения Украины и Белоруссии», а также «отразила бы желание врагов использовать территорию соседей как плацдарм для действий против Украины».

Еще раньше, сразу после поступления информации о задержании россиян с подобной идеей выступил бывший глава министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, если в составе группы были лица, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе, то их можно было бы использовать для обмена на украинских пленных и тех лиц, которые отбывают наказание в российских колониях, считаясь на Украине политзаключенными.

Напомним, группу из 33 человек ранее задержали в Белоруссии. По словам представителей спецслужб, всего в страну прибыло около 200 «боевиков» для дестабилизации ситуации накануне выборов. Все задержанные — граждане России и, по данным спецслужб, являются сотрудниками российской «ЧВК».

Изначально сообщалось, что задержанным предъявлено обвинение в терроризме, однако потом выяснилось, что возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам.

Белорусский МИД позже рассказали, что часть задержанных «боевиков» имеют гражданство Украины, а также участвовали в боевых действиях на территории Донбасса. В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все задержанные являются россиянами, их украинского гражданства Москва не признает. На вопрос об их возможной экстрадиции на Украину Песков ответил: «Мы должны сначала понять, в чем они обвиняются». Кроме того, пресс-секретарь президента России назвал информацию о том, что «какие-то организации из России посылают кого-то, чтобы дестабилизировать» обстановку в Белоруссии, инсинуациями.

Сейчас в сети можно найти множество различных версий того, что это все-таки было, от последней перед выборами попытки президента Александра Лукашенко надавить на российские власти, чтобы получить давно требуемые экономические преференции, до провокаций Запада, желающего поссорить Минск с Москвой.

Как бы то ни было, судя по всему, часть задержанных действительно являются участниками боевых действий в Донбассе и гражданами Украины, а значит, Киев и впрямь может официально потребовать их экстрадиции.

Едва ли Лукашенко пойдет на такой отчаянный шаг. Или пойдет? Может, отношения с Украиной, которыми он так дорожит, что неоднократно подчеркивал, ему ценнее, тем более, что Москва ни в какую не желает идти на какие-либо уступки?

— Судя по всему, задержанные — это жители Донбасса, возможно, бывшие, возможно, и еще нынешние, — считает политолог Александр Дудчак. — Но, это граждане России, о чём сами же белорусы сообщили. Важно, кем они сами себя считают, и важно то, что у них есть паспорта РФ. Украина редко лишает гражданства, даже если об этом её бывшие граждане просят в письменной форме, и использует, как рычаг давления при случае.

— Украинские власти намерены потребовать экстрадиции задержанных в Белоруссии «боевиков». И что? Отдадут? Или Батька еще не совсем спятил? Теоретически, если бы Минск выдал этих людей Киеву, что было бы дальше? Чем бы ответила Россия?

— В это сложно поверить. Для Лукашенко это было бы самоубийством. Поэтому не стоит обсуждать, «что будет потом».

— А что это было вообще? Как понимать это задержание? Лукашенко решил в последний раз перед выборами надавить на Москву? Или это все в рамках предвыборной кампании? Или это провокация Запада?

— На Западе и среди местных «майдановцев» он ни под каким соусом не будет принят за своего. Чтобы Лукашенко ни сделал, они будут требовать его ухода. Это похоже на провокацию по совету западных технологов — попытаться набрать очков среди участников будущего прозападного «Майдана». Это не просто бесполезная затея, а вредная. Такая позиция может привести к тому, что сторонники нормальных, союзных отношений с Россией просто не выйдут против «Майдана». Они не будут поддерживать майдан, но они и будут бездействовать, когда нужно будет активно ему противостоять. Не тех консультантов наняли в Минске.

— Как теперь, по-вашему, Лукашенко будет разруливать ситуацию? Не слишком ли он перегнул палку? Он сам это понимает?

— Придется извиняться и отпускать. Усугублять ситуацию — неразумно. Как бы РБ не попала на выплату компенсаций через суд потерянного заработка этих сотрудников частной охранной компании, если информация об их месте работы подтвердится.

— Задержанные в Белоруссии российские граждане, которых называют сотрудниками «Частной военной компании Вагнера», могли иметь любое гражданство до получения российского паспорта, — отмечает политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев. — Совершенно неважно, были они до этого гражданами Украины, Белоруссии или, например, США. У России с Украиной нет договора о двойном гражданстве, поэтому наличие других паспортов кроме российского для РФ не является проблемой. Москва признает своими гражданами всех людей с российскими паспортами. Поэтому позиция Дмитрия Пескова звучит адекватно.

Существует опасность, как будут трактовать наличие нескольких гражданств белорусские власти. Какое из них они признают генеральным, а какое гражданство посчитают второстепенным — это уже политический вопрос. Сама история раздута перед белорусскими выборами окружением Лукашенко, чтобы показать враждебность России. Указывая на внешнего врага, президент Белоруссии хочет поднять свой рейтинг, объединив белорусских граждан перед общей внешней угрозой. Эта политтехнология стара как мир, поэтому совсем не уверен, что она сработает именно таким образом, как это планируют.

— Что случится, если Минск откликнется на просьбу Киева?

— Если Лукашенко передаст часть арестованных российских граждан Украине, где их будут преследовать по политическим мотивам, то это нанесет большой урон российско-белорусским отношениям. Хотя таким образом Лукашенко покажет, что не хочет, чтобы Белоруссию использовали для частного военного транзита. Но такую информацию можно было передать по закрытым каналам, не раздувая эту историю публично. В конце концов, люди находились на территории Белоруссии без оружия, не совершали ничего противозаконного.

Если бы белорусские власти хотели бы доказать, что эти люди прибыли в Белоруссию для дестабилизации обстановки, то нужно было продолжать слежку за этими людьми, чтобы было больше фактуры перед арестом. Нам же говорят, что людей задержали, потому что они были одеты в стиле милитари и не употребляли алкоголь. Сомнительное нарушение общественного порядка.

— Поможет ли эта история Лукашенко на выборах?

— Для белорусских граждан — как сторонников действующего президента, так и его противников — грядущие выборы будут иметь критическое значение. Этим можно обосновать нервозность Александра Лукашенко и его окружения. Информационная линия Лукашенко непостоянна. На данный момент хотят показать, что со всех сторон различные демоны аплодируют белорусской оппозиции, которым нужно якобы одного: чтобы «белорусская мечта» провалилась в тартарары, чтобы Минск лишился суверенитета. На самом деле Россия никогда — с самого начала 1990-х годов — в полной мере не считала развал Советского союза полностью легитимным, поэтому отношение к суверенитету постсоветских стран было несерьезным.

Важный симптом для белорусских властей, когда демократия пробивается снизу — белорусские граждане активно выходят на митинги и записываются в наблюдатели. Лукашенко называет оппозицию популистами, которые не умеют управлять страной. Но за подъемом популизма виден процесс вовлечения в политику тех, кто прежде молчал, что было еще недавно выгодно Александру Лукашенко, сейчас же эта ситуация меняется. Александру Лукашенко придется расставить акценты в этой истории, ему придется задаться вопросом: чьими интересами я пренебрегу? Очередной выпад в сторону Москвы может ему очень дорого стоить.