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Кремль впервые отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

14:43 30.07.2020
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин

У российских властей нет каких-либо данных о противоправных действиях, из-за которых в Минске могли задержать 33 россияна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можем констатировать следующее: мы знаем, что 33 российских гражданина была задержаны в Белоруссии, 200 находятся в розыске. Отсутствует информация о каких-либо противоправных действиях россиян. Вместе с тем мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне дескать причастны к планам по дестабилизации обстановки в Белоруссии в преддверии выборов. Другой информацией мы не располагаем», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что в России не преследуют ЧВК Вагнера за участие в боевых действиях в Донбассе. «А что такое ЧВК Вагнера? В России де-юре такого понятия как ЧВК нет. Есть частное охранное предприятие, есть фирмы, а такого понятия как ЧВК нет», — сказал в ответ представитель Кремля.

По его словам, заявления о попытке дестабилизации ситуации в Белоруссии с российской стороны накануне выборов — «это ничто кроме инсинуаций». В «грязных намерениях» Россию накануне обвинил лично белорусский лидер Александр Лукашенко.

Песков также отметил, что все задержанные - граждане РФ. Сегодня СБУ не исключила, что попросит Белоруссию об экстрадиции части задержанных на Украину.

Темы: Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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30.07.2020, 22:02
Гость: Вы главного не поняли

Если начнётся заваруха в Минске, то выборов не будет или отменят их результат. На свободу вытащат посаженного газпромовского жулика и сделают его президентом, а Белоруссию прихватизируют как Россию.
Мы, народ России и сябры потеряем, а жульё в России приобретёт.
Вы продолжаете наивно считать власть в России людьми подобных вам, а это совсем не так. В тех людях человеческое только во внешнем виде, а всё остальное звериное, если не скотское.
30.07.2020, 21:58
Гость: Доверие заслуживается годами

Лукашенко просто люди верят, а Пескову - нет.
30.07.2020, 21:37
Гость: охотник за бакланами

Значит верно делают на Западе что отучили российские банки , через санкции, к дешёвым кредитам в ЕС?
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