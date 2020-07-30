Кремль впервые отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

14:43

У российских властей нет каких-либо данных о противоправных действиях, из-за которых в Минске могли задержать 33 россияна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можем констатировать следующее: мы знаем, что 33 российских гражданина была задержаны в Белоруссии, 200 находятся в розыске. Отсутствует информация о каких-либо противоправных действиях россиян. Вместе с тем мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне дескать причастны к планам по дестабилизации обстановки в Белоруссии в преддверии выборов. Другой информацией мы не располагаем», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что в России не преследуют ЧВК Вагнера за участие в боевых действиях в Донбассе. «А что такое ЧВК Вагнера? В России де-юре такого понятия как ЧВК нет. Есть частное охранное предприятие, есть фирмы, а такого понятия как ЧВК нет», — сказал в ответ представитель Кремля.

По его словам, заявления о попытке дестабилизации ситуации в Белоруссии с российской стороны накануне выборов — «это ничто кроме инсинуаций». В «грязных намерениях» Россию накануне обвинил лично белорусский лидер Александр Лукашенко.

Песков также отметил, что все задержанные - граждане РФ. Сегодня СБУ не исключила, что попросит Белоруссию об экстрадиции части задержанных на Украину.