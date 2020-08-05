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На Украине участковых инспекторов заменят «местные шерифы»

17:34 5.08.2020
Фото: Телеканал «Украина 24».

На Украине участковых инспекторов полиции планируют заменить на полицейских офицеров громады. 

"Полиция — это не только патрульная, это все подразделения, которые есть в системе Национальной полиции, в том числе и участковые полицейские. Сейчас у нас запускается такая новая форма — полицейский офицер громады, и со временем она придет на замену участковым офицерам полиции", — заявил советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Мартыненко объяснил, полицейский офицер общины будет постоянно находиться на территории общины и полностью с ней сотрудничать. При этом  финансирование таких праоохранителей ложится в том числе и на общину. В качестве примера он привел шерифа: "это по аналогии - местный шериф, который постоянно со всеми общается", пояснил Мартыненко.

Темы: Украина, Правоохранительные органы в мире
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Комментарии читателей
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05.08.2020, 23:24
Гость: личный опыт

я так понял, походу все сведется к тому, что бандиты возьмут этих "шерифов" на содержание и тогда обывателю совсем кранты.
05.08.2020, 22:44
Гость: ответ

С правами и обязанности связаны. Выполняй обязательства по соглашению - получишь и права на участие в едином внутреннем рынке ЕС.К ним надо и реальный товар представить, коим торговать собрался. А если ты не можешь, то на хрена подписывал? Я со своими студентами знал. что такое случиться, но наши статьи медиа отвергали. Понятно, конечно, учитывая, кто контролировал. Как и то, что глобальная цель Запада состоит в том, чтобы не допустить реинтеграции бывшего советского пространства.Так что это несколько дебильный разговор: "подчиняться...". Да, и пока объемы внешней торговли Украина - ЕС не уменьшились. Даже на пару миллиардов долл. увеличились, но это не покрыло огромные потери из-за утраты рынков РФ и СНГ. За такое дело головы бы виновным посносить, но славянорусский народ Украины труслив, неорганизован и дезориентирован. Индустрия лжи работает на полную мощность. Как и в РФ.
05.08.2020, 22:20
Гость: еще ответ

Не надо про волю Сталина. Которому, якобы, на Западе перечить никто не мог.Это кто ему перечить не мог? США? ВБ и Британская Империя? Со своими союзниками? Украина и Белоруссия стали учредителями ООН на основе критерия вклада в победу над гос-вами Оси. На полях сражений погибли и были замучены в плену более 1,3 млн военнослужащих - граждан Украины. И они же нанесли примерно такие же потери войскам Оси. Кто больше, Кроме СССР(прежде всего - РСФСР, которая вступала в ООН со всеми другими союзными республиками) и его главных союзников? Никто. Индия, кстати, в разгром Японии(о Европе - не знаю,воевали там индийцы, или нет) внесла менее значительный, хотя и большой вклад. Тоже стала учредителем Организации.О границах - чтобы не нести околесицу( она повторяется в сети не первый раз, что вызывает "смутные сомнения" в честности намерений авторов), да, нужно предварительно внимательно изучить раздел или главу вполне доступных учебников по международному(публичному) праву - "Территория в международном праве". О других союзных республиках. Во-первых, их вклад в победу был много меньший, чем названных, хотя порядочные граждане слав. государств должны отдать дань уважения тем же казахам, узбекам, другим среднеазиатским народам. Во-Вторых- суверенный статус всех кроме названных был, что ли, не столь весомый. Первые были суверенными государствами( болтовню о "фактическом" отбрасываем, учитываем формально-правовой аспект) еще до учреждения СССР. А все остальные -стали уже в его рамках...
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