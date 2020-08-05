На Украине участковых инспекторов заменят «местные шерифы»

17:34

На Украине участковых инспекторов полиции планируют заменить на полицейских офицеров громады.

"Полиция — это не только патрульная, это все подразделения, которые есть в системе Национальной полиции, в том числе и участковые полицейские. Сейчас у нас запускается такая новая форма — полицейский офицер громады, и со временем она придет на замену участковым офицерам полиции", — заявил советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Мартыненко объяснил, полицейский офицер общины будет постоянно находиться на территории общины и полностью с ней сотрудничать. При этом финансирование таких праоохранителей ложится в том числе и на общину. В качестве примера он привел шерифа: "это по аналогии - местный шериф, который постоянно со всеми общается", пояснил Мартыненко.