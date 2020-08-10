В КГБ Белоруссии сообщили о готовившемся покушении на Тихановскую

19:33

На кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую готовилось покушение. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик.

"Из так называемого объединенного штаба [оппозиции] была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской", - приводит его слова ТАСС. По словам Вакульчика, буквально перед этим в МВД по линии борьбы с экстремизмом также было перехвачено сообщение о том, что "нужна сакральная жертва".

В ведомстве к этой информации отнеслись серьезно, глава государства был поставен в известность. В соответствии с его поручением было выделено 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. "Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно", - отметил Вакульчик.

Светлана Тихановская - супруга оппозиционера Сергея Тихановского, который был задержан во время митингов в Минске в мае этого года. ЦИК Белоруссии отказал ему в регистрации в качестве кандидата в президенты республики, аргументировав это тем, что заявление подписано им не собственноручно. Чтобы поддержать мужа, Тихановская подала необходимые документы на официальное подтверждение статуса кандидата в президенты.

