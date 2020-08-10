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В КГБ Белоруссии сообщили о готовившемся покушении на Тихановскую

19:33 10.08.2020
Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

На кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую готовилось покушение. Об этом в эфире  телеканала ОНТ заявил  председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик.

"Из так называемого объединенного штаба [оппозиции] была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской", - приводит его слова ТАСС. По словам Вакульчика, буквально перед этим в МВД по линии борьбы с экстремизмом также было перехвачено сообщение о том, что "нужна сакральная жертва".

В ведомстве к этой информации отнеслись серьезно, глава государства был поставен в известность. В соответствии с его поручением было выделено 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. "Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно", - отметил Вакульчик.

Светлана Тихановская - супруга оппозиционера Сергея Тихановского, который был задержан во время митингов в Минске в мае этого года. ЦИК Белоруссии отказал ему в регистрации в качестве  кандидата в президенты республики, аргументировав это тем, что заявление подписано им не собственноручно. Чтобы поддержать мужа, Тихановская подала необходимые документы на официальное подтверждение статуса кандидата в президенты.
 

Темы: Выборы в мире, Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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10.08.2020, 20:58
Гость: И ещё для сравнения

Бондарчук, Полищук и даже Собчак.
10.08.2020, 20:56
Гость: НХ

Думаю, что сообщение о подготовки покушения на кандидата от оппозиции вполне правдоподобно. Таким образом действительно можно сохранить напряжение в стране и сакральная жертва - всегда необходимый элемент "цветных революций". Организовать стрельбу по митингующим в Белоруссии сложно, а вот устроить покушение - это проще. Так что оповещение о готовящейся провокации - актуально.
10.08.2020, 20:55
Гость: 33 и

сакральная жертва? Неплохая задумка многоходовочника.
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