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В Минске на забастовку вышли работники МАЗа

16:35 13.08.2020
Фото: inter.minsk / VK

В Минске на забастовку вышли работники Минского автомобильного завода (МАЗ). Они собрались у здания управления предприятия и скандируют «Уходи!», пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

Ранее забастовка прошла на БелАЗе. Мэр Жодино Дмитрий Заблоцкий встретился с рабочими, которые пожаловались ему на жесткие действия силовиков. В ответ мэр пообещал вывести ОМОН из города, если люди пообещают, что не будут захватывать административные здания. 

Жители пригласили его самого выйти на улицы города вечером и убедиться, что акции проходят абсолютно мирно. Мэр ответил согласием, толпа начала скандировать «Мэр с народом!».

После встречи с мэром люди вернулись в цеха, чтобы рассказать другим, что если их требования не выполнят, автогигант может остановиться, сообщает Znak.com

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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