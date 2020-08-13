В Минске на забастовку вышли работники МАЗа
В Минске на забастовку вышли работники Минского автомобильного завода (МАЗ). Они собрались у здания управления предприятия и скандируют «Уходи!», пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.
Ранее забастовка прошла на БелАЗе. Мэр Жодино Дмитрий Заблоцкий встретился с рабочими, которые пожаловались ему на жесткие действия силовиков. В ответ мэр пообещал вывести ОМОН из города, если люди пообещают, что не будут захватывать административные здания.
Жители пригласили его самого выйти на улицы города вечером и убедиться, что акции проходят абсолютно мирно. Мэр ответил согласием, толпа начала скандировать «Мэр с народом!».
После встречи с мэром люди вернулись в цеха, чтобы рассказать другим, что если их требования не выполнят, автогигант может остановиться, сообщает Znak.com.
МАЗ выходит на забастовку. pic.twitter.com/arMvGQ39wu
— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 13, 2020