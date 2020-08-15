Лукашенко: Россия при первом запросе обеспечит безопасность

22:20

Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае внешних военных угроз, заявил Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны республики.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности - прим.ред.) . Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с Президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - цитирует белорусского лидера БелТА.

Лукашенко заявил в этой связи о договоренности с Путиным, что при первом же запросе белорусской стороны будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности со стороны России.

Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры днем 15 августа. Они обсудили протесты в Белоруссии, которые начались по итогам президентских выборов. Президенты в ходе беседы выразили уверенность, что ситуацию в республике в скором времени удастся урегулировать.