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Лукашенко: Россия при первом запросе обеспечит безопасность

22:20 15.08.2020
© KM.RU, Соцсети и стоп-кадры из видео
© Tut.by

Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае внешних военных угроз, заявил Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны республики. 

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности - прим.ред.) . Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с Президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - цитирует белорусского лидера БелТА.

Лукашенко заявил в этой связи о договоренности с Путиным, что при первом же запросе белорусской стороны будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности со стороны России.

Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры днем 15 августа. Они обсудили протесты в Белоруссии, которые начались по итогам президентских выборов. Президенты в ходе беседы выразили уверенность, что ситуацию в республике в скором времени удастся урегулировать.

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Отношения России и Белоруссии
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Комментарии читателей
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15.08.2020, 23:22
Гость: может лучше портретики в бессмертном полку носить?

Какая внешняя угроза?Ковид парализует страны Европы.Границы Беларуси с Европой закрыты.Украина со своими проблемами завязла.А вот если Россия сунется ,то и сама посыпется как карточный домик . Китай со своими миллиардами населения на низком старте.Япония выхватит своё .Украинцам шанс двинуться на Донбасс. У чеченцев деньги закончатся и они отмотают назад свою память в недавнюю историю агрессии России против Чечни и воскресят свою ненависть..Да и беларусы сидеть молча не будут.Будут валиться под откос все эшелоны "освободителей". При усилении санкций мирового сообщества царь Голод втянет и саму Россию во внутренние разборки.Продолжит ли голодный россиянин начатую войну ,объявленную всему миру ? Наврядли !1МВ тому пример.2МВ без американской тушонки была бы также проиграна . Тогда Путин ,как когда-то Гитлер откроет уже свои "шлюзы в метро"для мобилизованных в его обещаный рай оставшихся с носом россиян.
Лукашенко -преступник и предатель Беларуси.Лукашенко ещё окажется запалом развала России и торжества Китая над безумцами.
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