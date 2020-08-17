Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

09:55

Главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская записала новое обращение к согражданам. Она заявила о своей готовности стать национальным лидером страны в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале «Страна для жизни».

«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов, реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом», — сказала Тихановская.

10 августа Тихановская приехала в Центризбирком для подачи жалобы, после чего с ней несколько часов не было связи. 11 августа она объявилась уже в Литве. В Telegram-каналах опубликовано ее обращение, записанное в кабинете главы ЦИК. В этом видео Тихановская, читая с листа, призывала белорусов не протестовать и не выходить на улицы. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил тогда, что обращение было записано под давлением и иллюстрирует методы работы Лукашенко.

В штабе Тихановской не признают результатов президентских выборов. Ранее штаб объявлял о формировании координационного совета для трансфера власти в Белоруссии и готовности обсуждать с властями страны сроки и условия ухода Александра Лукашенко с поста президента.