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Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

09:55 17.08.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская записала новое обращение к согражданам. Она заявила о своей готовности стать национальным лидером страны в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале «Страна для жизни».

«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов, реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом», — сказала Тихановская.

10 августа Тихановская приехала в Центризбирком для подачи жалобы, после чего с ней несколько часов не было связи. 11 августа она объявилась уже в Литве. В Telegram-каналах опубликовано ее обращение, записанное в кабинете главы ЦИК. В этом видео Тихановская, читая с листа, призывала белорусов не протестовать и не выходить на улицы. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил тогда, что обращение было записано под давлением и иллюстрирует методы работы Лукашенко.

В штабе Тихановской не признают результатов президентских выборов. Ранее штаб объявлял о формировании координационного совета для трансфера власти в Белоруссии и готовности обсуждать с властями страны сроки и условия ухода Александра Лукашенко с поста президента.

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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17.08.2020, 16:23
Гость: не по Соньке шляпа

Зарубежные кукловоды надоумили жену блогера идти в национальные лидеры Белоруссии?А кем и чем она руководила,и как она представляет себе руководить государством?
Если американцы пришлют команду своих управленцев,как на Украине,тогда понятно.
17.08.2020, 16:22
Гость: неучи

читайте историю
17.08.2020, 15:45
Гость: Зоя

О, да! Эта тетенька среднего возраста, никогда не работавшая по полученной специальности, лидер хоть куда!
Сдаётся мне, что случись вдруг, что она станет президентом Белоруссии, она подпишет всё, что ей скажут западные "партнёры".
А что они скажут, догадаться нетрудно - ликвидировать своё сельское хозяйство, ликвидировать свою промышленность, разрешить гей-парады и однополые "браки", ввести ювенальную юстицию, и т.п.
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