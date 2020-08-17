В Турции заявили о приближении ко второму пику коронавируса

19:46

В сообществе торакальных хирургов Турции (ТТD) заявили, что страна приближается ко второму пику первой волны пандемии коронавируса. Об этом пишет Gazete Duvar.

«В связи с последними статистическими данными мы обеспокоены потерей контроля над пандемией и считаем, что первая волна быстро приближается ко второму пику», — сообщают в TTD.

По данным организации, число зафиксированных случаев коронавируса продолжает расти ежедневно — предполагается, что это связано с ослаблением ограничительных мер, произошедшим в начале июня. Наибольший прирост был зафиксирован, в частности, после массовых празднований Курбан-байрама. По словам экспертов, в Турции замечена потеря контроля над пандемией.

Ранее сегодня стало известно, что мэр турецкого курорта Анталья заразился коронавирусом. Сообщается, что Мухиттина Беджека положили на лечение в больницу. Сам чиновник отметил, что чувствует себя хорошо.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. На первом этапе были восстановлены международные перелеты в Стамбул и Анкару, а с 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.