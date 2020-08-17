ВВС США нанесли авиаудар по сирийской армии

12:33

Американские ВВС нанесли удар по блокпосту сирийской армии.

Как сообщает гостелевидение Сирии, удар был осуществлен по блокпосту армии Асада в районе Телль-Захаб к юго-востоку от города Камышлы.

В результате погиб один сирийский военный, двое получили ранения. Удар последовал после того, как военные отказались пропустить патруль "американских оккупантов". По данным местных СМИ, американский патруль пытался проехать в зону, подконтрольную сирийской армии.

Официальный Вашингтон пока никак не прокомментировал инцидент, отмечает РИА Новости.