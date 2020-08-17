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ВВС США нанесли авиаудар по сирийской армии

12:33 17.08.2020
Сирийская армия
Фото © SANA

Американские ВВС нанесли удар по блокпосту сирийской армии. 

Как сообщает гостелевидение Сирии, удар был осуществлен по блокпосту армии Асада в районе Телль-Захаб к юго-востоку от города Камышлы.

В результате погиб один сирийский военный, двое получили ранения. Удар последовал после того, как военные отказались пропустить патруль "американских оккупантов". По данным местных СМИ, американский патруль пытался проехать в зону, подконтрольную сирийской армии. 

Официальный Вашингтон пока никак не прокомментировал инцидент, отмечает РИА Новости

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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17.08.2020, 16:31
Гость: Мурик Али-баба

Как сообщают сирийские источники, в ходе недавней ночной бомбежки штаба и позиций иранских и проиранских формирований в Дейр-Зор и Абукамал были убиты десятки иранцев, асадитов, членов «хезболы» и наемников шиитов из других стран. И
Также сообщается, что накануне в результате боя на севере Латакии русские также понесли потери в ходе попытки захвата позиций муджахидов в Кабани и Джабаль Аркад.
17.08.2020, 16:06
Гость: Иван Иваныч

Это вам за BLM, написали гордые американские авиаторы на бомбах.
17.08.2020, 15:51
Гость: Кремлю не совестно сопли жевать?

Российский-то где же ответный удар?..
Так вот какой "грозный" царёк Вальдемар,
Защитником Сирии быть обязавшийся,
Трусишкой однако опять оказавшийся!?
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