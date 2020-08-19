СК возбудил уголовное дело после гибели российского генерала в Сирии

08:55

Следственный комитет России завел дело по факту гибели в Сирии генерала российских ВС и ранении еще двух военных, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

"Силами следователей СК, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела. Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести", — говорится в заявлении СК РФ.

По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, каждое преступление против российских военнослужащих в Сирии расследуется самым тщательным образом "с привлечением и при содействии компетентных органов этого государства согласно ранее достигнутым соглашениям".

Инцидент произошел на обочине при возвращении колонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр-эз-Зора. Сработало самодельное взрывное устройство. Погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора. Пострадали еще двое военнослужащих из России.

Генерала экстренно эвакуировали, но врачам не удалось его спасти. Он представлен к государственной награде посмертно.