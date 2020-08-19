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СК возбудил уголовное дело после гибели российского генерала в Сирии

08:55 19.08.2020
Фото из открытых источников

Следственный комитет России завел дело по факту гибели в Сирии генерала российских ВС и ранении еще двух военных, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства. 

"Силами следователей СК, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела. Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести", — говорится в заявлении СК РФ.

По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, каждое преступление против российских военнослужащих в Сирии расследуется самым тщательным образом "с привлечением и при содействии компетентных органов этого государства согласно ранее достигнутым соглашениям".

Инцидент произошел на обочине при возвращении колонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр-эз-Зора. Сработало самодельное взрывное устройство. Погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора. Пострадали еще двое военнослужащих из России.

Генерала экстренно эвакуировали, но врачам не удалось его спасти. Он представлен к государственной награде посмертно.

Темы: Россия, Армия и обороноспособность России, Следственный комитет России, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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19.08.2020, 15:46
Гость: алекс

Извините ,спрошу у СК, как поживает подозреваемый в убивстве российских миротворцев Саааакааашшшвили-шпилли-вилли ? Он уже упал с виселицы после обрыва бубенчиков за которые его кое- кто,не будем к ночи уточнять кто, обещался подвесить или ещё там болтается? Но если по хорошему генерал в караул ходить не должен,если только разводящим. В общем весь мир опять насмешили,а бармалеи вертят дырочки под ордена.Представте если бы партизаны в ВОВ целого генерала вермахта завалили,как минимум каждому орден Ленина, а то и бюст на родине героя!
19.08.2020, 14:53
Гость: На самом деле

в Сирии защищаются экономические интересы отдельных представителей бизнес элиты РФ. У нашей страны нет никаких национальных интересов в Сирии.
19.08.2020, 14:18
Гость: Время Ч.

А по вашему РФ влезла в эту войну исключительно из-за непомерной любви к Сирии? Там экономические и политические интересы нашей страны и я не олигархов имею ввиду.
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