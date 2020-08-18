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В Сирии погиб российский генерал-майор

18:36 18.08.2020
Фото из соцсети

В Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По информации агентства, еще трое российских военнослужащих получили ранения. Отмечается, что в 15 километрах от Дейр-эз-Зора (город и провинция на северо-востоке Сирии) произошел взрыв, который и привел к потерям.

Сработало самодельное взрывное устройство, его заложили на обочине по ходу движения российской автоколонны, утверждают в оборонном ведомстве. Там также отметили, что руководство Минобороны РФ окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку.

Погибший офицер представлен к государственной награде посмертно. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Темы: Сирия, Армия и обороноспособность России, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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19.08.2020, 00:57
Гость: сталкеру

в России генерал так же как и другие военные стремятся побывать в горячих точках Это важно для дальнейшей карьеры да и оплачиваются боевые очень неплохо Западные военные к этому не стемятся Да и заработок их очень высокий Не в пример российским
19.08.2020, 00:25
Гость: Мурик Али-баба

Сегодня, 18 августа, в Сирии погиб генерал-майор Вячеслав Гладких
Сегодня взрывом мины около нефтяного поля Ат-Тайм южнее Дейр-Эз-Зора были убиты русский генерал, а также командующий национальной обороной города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир с четырьмя подчинёнными, ещё трое ранено.

Вячеслав Гладких занимал должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армией, служил в Забайкальском крае.

Звание генерал-майора было присвоено Вячеславу Владимировичу указом Президента Российской Федерации от 12.12.2016
18.08.2020, 23:50
Гость: А.

Гостям (кроме 1): не надо изощряться в остроумии. На войне как на войне. Работа такая, что бывает, и убивают.
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