В Сирии погиб российский генерал-майор

18:36

В Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По информации агентства, еще трое российских военнослужащих получили ранения. Отмечается, что в 15 километрах от Дейр-эз-Зора (город и провинция на северо-востоке Сирии) произошел взрыв, который и привел к потерям.

Сработало самодельное взрывное устройство, его заложили на обочине по ходу движения российской автоколонны, утверждают в оборонном ведомстве. Там также отметили, что руководство Минобороны РФ окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку.

Погибший офицер представлен к государственной награде посмертно. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.