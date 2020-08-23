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В центре Минска проходит митинг против итогов президентских выборов

15:42 23.08.2020
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В центре Минска проходит митинг против итогов президентских выборов.

По оценке «Известий», число участников акции протеста достигло 30 тыс. человек. Люди заполнили весь проспект Независимости, длина которого около 3 км.

У многих в руках вместе как красно-белые, так и красно-зеленые флаги — это символизирует единство. Люди скандируют «МТЗ», «Солигорск», «Свободу!», «Уходи!».

На здание Белорусского государственного университета, который располагается на площади, власти установили батарею мегафонов, сообщает РБК. Раз в несколько минут они транслируют призыв разойтись, указывая, что иначе будет применена сила.

Со стороны педагогического института стоят десятки единиц военной и спецтехники, включая водометы. Также большое число военных стоит на всех подходах к площади.

Протесты в Белоруссии проходят с 9 августа, после объявления итогов выборов президента Белоруссии. По данным ЦИК, победу с 80,1% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заняла второе место, набрав около 10%.

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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24.08.2020, 00:10
Гость: ну 600

миллионов это разве что в твоем во спаленном мозгу
23.08.2020, 22:13
Гость: бодливой

корове бог рогов не дал?
23.08.2020, 22:02
Гость: Да чаво уж там...

Пиши - вышло 600 миллионов.
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