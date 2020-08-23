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«Вы красавцы»: Лукашенко поблагодарил сотрудников ОМОНа

22:50 23.08.2020
Стоп-кадр из видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел за оцепление Дворца Независимости, где расположена его резиденция. Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые стояли в оцеплении и охраняли здание от протестующих.

"Ребята, спасибо вам! Вы красавцы!" - обращается глава государства к силовикам. Напоследок он обещает "разобраться" с протестующими.

Незадолго до этого Александра Лукашенко с сыном Колей из вертолёта оценил ситуацию в столице. Президент просит пилота подлететь ближе к проспекту Победителей. "С высоты посмотрел на так называемый митинг... Как и обещал Президент, он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и телеграм-каналы. И дети его также были с ним. На кадрах можно увидеть его младшего сына", - приводит слова пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт БелТА.

Сегодня около 19:00 внртолет президента Белоруссии приземлился на территории резиденции. Он прилетел к Дворцу Независимости после того, как к резиденции подошли протестующие.

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.08.2020, 00:38
Гость: Наталья Эйсмонт

Эйсмонт - популярная литовская фамилия. Eismantas — «скоро думающий». Молодец, Батька, даже фамилия у пресс-секретарю красивая. А мог ведь и Земляной или Цементный какой-нибудь быть.
24.08.2020, 00:27
Гость: Молодец!

Давно пора так ответить!
24.08.2020, 00:06
Гость: и как же

он свой срок рулить собирается ? Совсем сбрендил,неадекват, все дальше и дальше себя в угол загоняет "с сыном Колей" .
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