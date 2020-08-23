Лукашенко с автоматом и в бронежилете прилетел в резиденцию в Минске

20:39

Около часа назад президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел во Дворец Независимости, где находится его резиденция.

В руках Лукашенко — автомат без рожка, на нем самом, по всей видимости, бронежилет. Лукашенко, выйдя из вертолета, говорит оператору «отойди» и спросил у встречающих его силовиков: «Там никого не осталось?»

Белый вертолет EW 001DA (борт президента Белоруссии) приземлился на территории резиденции около 19:05 по московскому времени, напоминает «Коммерсант». Он прилетел к Дворцу Независимости после того, как к резиденции подошли протестующие. Сама территория резиденции оцеплена: на месте замечены водометы, а также ОМОН и милиция, вооруженная гранатометами.

К моменту прибытия вертолета с Лукашенко протестующих у резиденции практически не осталось.