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Лукашенко с автоматом и в бронежилете прилетел в резиденцию в Минске

20:39 23.08.2020
Стоп-кадр из видео

Около часа назад президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел во Дворец Независимости, где находится его резиденция. 

В руках Лукашенко — автомат без рожка, на нем самом, по всей видимости, бронежилет. Лукашенко, выйдя из вертолета, говорит оператору «отойди» и спросил у встречающих его силовиков: «Там никого не осталось?»

Белый вертолет EW 001DA (борт президента Белоруссии) приземлился на территории резиденции около 19:05 по московскому времени, напоминает «Коммерсант». Он прилетел к Дворцу Независимости после того, как к резиденции подошли протестующие. Сама территория резиденции оцеплена: на месте замечены водометы, а также ОМОН и милиция, вооруженная гранатометами.

К моменту прибытия вертолета с Лукашенко протестующих у резиденции практически не осталось.

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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24.08.2020, 01:21
Гость: Петру

Ну и бред написал...
24.08.2020, 01:20
Гость: личному опыту

В чем молодец-то? Что в собственных сограждан начал бы из автомата стрелять при случае?
Перес-рался батька
24.08.2020, 00:24
Гость: личный опыт

Это правильный символический жест: автомат без магазина. Лука дал понять протестующим, что кровопролития не хочет.
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