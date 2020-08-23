Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко

19:27

Колонна сторонников белорусской оппозиции в Минске подошла к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Изначально люди собрались у стелы "Минск – город-герой". Оттуда колонны направились к Дворцу независимости - резиденции главы государства.

Между тем подступы ко дворцу охраняет ОМОН, стоит спецтехника, сообщает РИА Новости.

В сети появилось видео, на кадрах которого видно, как ко Дворцу независимости прилетел вертолет. Видео снято за кордоном силовиков.