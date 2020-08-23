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Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко

19:27 23.08.2020
Стоп-кадр из видео

Колонна сторонников белорусской оппозиции в Минске подошла к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Изначально люди собрались у стелы "Минск – город-герой". Оттуда колонны направились к Дворцу независимости - резиденции главы государства.
Между тем подступы ко дворцу охраняет ОМОН, стоит спецтехника, сообщает РИА Новости.

В сети появилось видео, на кадрах которого видно, как ко Дворцу независимости прилетел вертолет. Видео снято за кордоном силовиков.

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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24.08.2020, 00:55
Гость: Андрюша

Есши кто-то перекрасился, то ..-личный опыт.То он топил против Лукашенко, то стал верным лукашенковцем.
24.08.2020, 00:20
Гость: личный опыт

Уплочено, надо идти. А то снимут с довольствия западные кураторы.
24.08.2020, 00:17
Гость: личный опыт

Этими поправками Россия направила Запад в пешее эротическое путешествие. Так что все правильно в поправках написано.
Все комментарии (19)
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