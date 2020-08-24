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Россия и Белоруссия подписали план поставок военной техники

18:58 24.08.2020
Фото с сайта mil.by

Москва и Минск в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» договорились о поставках в республику Белоруссию военной техники. Об этом сообщается на сайте Минобороны республики.

Также сообщается о подписании нескольких контрактов на поставку, обслуживание и ремонт военной продукции для нужд ВС. Основными контрактами стали контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А (ПАО «Арзамасский машиностроительный завод») и поставка первой партии из четырех вертолетов Ми-35М.

Также был подписан План взаимодействия с ОАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» на 2021–2025 годы по вопросам поставки до 2025 года современных образцов систем ПВО.

Темы: Россия, Белоруссия
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Комментарии читателей
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24.08.2020, 21:43
Гость: Мамба

И этот союз с русскими нужно продавливать оружием против воли народа? Белорусы - один из немногих народов, которые сегодня нейтрально, а может даже положительно относится к России. Вы хотите и это, последнее, уничтожить?
24.08.2020, 20:28
Гость: Иван Иваныч

Хорошие новости. Только когда бунт подавят, надо расставаться с иллюзиями литвинства и полононизма. Все: жизнь Белорусии в руках союза с русскими. Иначе забвение и смерть. Или жалкое прозябание, вроде украинского.
24.08.2020, 19:37
Гость: А автоматы

для президента?
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