Россия и Белоруссия подписали план поставок военной техники

18:58

Москва и Минск в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» договорились о поставках в республику Белоруссию военной техники. Об этом сообщается на сайте Минобороны республики.

Также сообщается о подписании нескольких контрактов на поставку, обслуживание и ремонт военной продукции для нужд ВС. Основными контрактами стали контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А (ПАО «Арзамасский машиностроительный завод») и поставка первой партии из четырех вертолетов Ми-35М.

Также был подписан План взаимодействия с ОАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» на 2021–2025 годы по вопросам поставки до 2025 года современных образцов систем ПВО.