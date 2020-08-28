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Лукашенко пригрозил ответить на санкции против Белоруссии

19:16 28.08.2020
Фото со страницы Александра Лукашенко в соцсети

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал дать жеский ответ в случае введения санкционных мер со стороны ряда стран. Об этом глава государства заявил сегодня, общаясь с работниками ООО "Савушкин-Орша", передает корреспондент БЕЛТА.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - приводит агентство БелТА слова из обращения Александра Лукашенко к рабочим предприятия по производству сыров "Савушкин-Орша".

"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", - подчеркнул белорусский лидер.

"Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия уже проходила период санкций. "Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо", - сказал он.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис отреагировал на эти заявления президента Белоруссии. Он отметил на своей странице в Facebook, что запрет на транзит литовских товаров через территорию республики в первую очередь ударит по ней самой.

19 августа глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз планирует ввести санкции в отношении "значительного" числа лиц в Белоруссии, "ответственных за насилие и фальсификацию на выборах", напоминают "Известия".

Темы: Белоруссия, Внешняя политика Белоруссии, Экономические санкции и эмбарго, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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28.08.2020, 22:53
Гость: алексу

и первым в очереди на суд стоял бы солнцеликий со своими дружками
28.08.2020, 21:25
Гость: Alex203

Если бы был настоящий суд, где судили бы реально за преступления, ему пришлось бы переждать огромную очередь из сенаторов, конгрессменов и президентов США.
28.08.2020, 21:23
Гость: Alex203

У иных капитанов бизнеса долги триллионами исчисляются и ничего, по прежнему флагманами и переходящий вымпел удавятся а не отдадут. А Вы нам при миллиарды.
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