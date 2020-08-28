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Украина заморозила все контакты с Белоруссией

08:10 28.08.2020

Украина приостановила все контакты с Белоруссией из-за текущей внутриполитической ситуации, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.  

По его словам, все дипломатические контакты с белорусской стороной сейчас поставлены на паузу и заморожены. Киев следит за развитием ситуации в Белоруссии и возобновит контакты с Минском, когда "убедится, что они не несут ни репутационных, ни политических, ни моральных рисков для Украины".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Лукашенко должен провести повторные выборы в Белоруссии, а также найти формат диалога с оппозицией "без дубинок".

В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, управляющий страной с 1994 года.

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Международная политика, Кризис в Белоруссии
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Комментарии читателей
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28.08.2020, 16:53
Гость: Нету

Рассказываю Мирные граждане Захарченко, Гиви, Моторолла и ещё много тысяч таких же мирных.
28.08.2020, 16:52
Гость: ответу

Пока или навсегда не Вам решать, уважаемый. На это есть жители Украины. А Вы таки постарайтесь не нервничать, а смотреть на то, что делается в Вашей стране.
28.08.2020, 16:47
Гость: Зате

А что такое шляхтВа?
Все комментарии (34)
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