Украина заморозила все контакты с Белоруссией

08:10

Украина приостановила все контакты с Белоруссией из-за текущей внутриполитической ситуации, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

По его словам, все дипломатические контакты с белорусской стороной сейчас поставлены на паузу и заморожены. Киев следит за развитием ситуации в Белоруссии и возобновит контакты с Минском, когда "убедится, что они не несут ни репутационных, ни политических, ни моральных рисков для Украины".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Лукашенко должен провести повторные выборы в Белоруссии, а также найти формат диалога с оппозицией "без дубинок".

В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, управляющий страной с 1994 года.