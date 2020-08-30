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В Минске на акции протеста начались задержания

16:51 30.08.2020
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В воскресенье в центре Минска проходит несогласованная акция оппозиции "Марш мира и справедливости".

Часть участников марша направилась в сторону Дворца Независимости, где располагается городская резиденция президента Белоруссии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.

Тем временем силовики усиливают безопасность резиденции. Проспект Победителей перекрыт, силовики выстраиваются у дворца.

Очевидцы также сообщают, что на оппозиционный марш в центре Минска собрались десятки тысяч человек. Манифестанты заполнили тротуары и проезжую часть проспекта Независимости и проспекта Победителей. Дополнительно колонны людей стягиваются со стороны Нямиги.

Большое число митингующих движутся в районе Октябрьской площади.

Многие пришли с детьми. Люди скандируют: "Жыве Беларусь!" В колонне несут семиметровый бело-красно-белый флаг, под которым выступает оппозиция. Также митингующие несут и три флага МАЗа.

При этом участники протестов пропускают технику экстренных служб. Они синхронно расступаются на проезжей части и освобождают проезд автомобилям скорой помощи.

Тем временем, первые колонны протестующих добрались до стелы "Минск город-герой", которая оцеплена военными. Люди подходят вплотную к солдатам и скандируют: "Ты давал присягу!".

Около площади Независимости правоохранительные органы начали задерживать участников акции, сообщает РБК. По информации местных СМИ, на проспекте Независимости произошла стычка протестующих с силовиками, сотрудники правоохранительных органов изъяли бело-красно-белый флаг.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова, в Минске задержали уже более ста двадцати человек.

"По состоянию на 16:00 в Минске задержаны 125 граждан, в отношении которых начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - проинформировала она.

Среди задержанных - корреспондент ТАСС Иван Колыганов. Как говорится в сообщении, пришедшем с его телефона, Колыганов уже доставлен в РУВД Октябрьское. Он только в воскресенье прибыл в столицу Белоруссии для освещения событий в стране, все время находился в своем номере в гостинице "Минск", на улицу не выходил.

Очевидцы сообщают о движении в сторону центра города тяжелой военной техники на гусеничном ходу. Предположительно, БМП-2.

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Акции протеста оппозиции в Минске
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