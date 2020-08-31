В Черногории лидер оппозиции объявил о «падении режима» по итогам выборов

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Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" профессор информатики университета в Подгорице Здравко Кривокапич объявил о "падении режима" в Черногории. Его заявление транслировалось в воскресенье национальным телевидением.

"Граждане Черногории, спасибо вам за поддержку! 30-летний режим пал", - приводит его слова ТАСС.

Согласно предварительным данным экзитполов, правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории набирает 34,4%, оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" набирает 33,4%, а оппозиционная коалиция "Мир - наша нация" набирает 12,5%. В случае объединения оппозиция, таким образом, может набрать около 46%.

30 августа в Черногории прошли выборы в парламент страны, это одиннадцатые по счету выборы с момента введения многопартийной системы. Парламент (Скупщина) является законодательным органом, состоящим из 81 депутата. Депутаты избираются на четыре года прямым тайным голосованием по системе пропорционального представительства (закрытые списки). Чтобы пройти в парламент, партиям и коалициям необходимо преодолеть трехпроцентный барьер.