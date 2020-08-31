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В Черногории лидер оппозиции объявил о «падении режима» по итогам выборов

00:11 31.08.2020
Фото с сайта pixabay.com

Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" профессор информатики университета в Подгорице Здравко Кривокапич объявил о "падении режима" в Черногории. Его заявление транслировалось в воскресенье национальным телевидением.

"Граждане Черногории, спасибо вам за поддержку! 30-летний режим пал", - приводит его слова ТАСС.

Согласно предварительным данным экзитполов, правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории набирает 34,4%, оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" набирает 33,4%, а оппозиционная коалиция "Мир - наша нация" набирает 12,5%. В случае объединения оппозиция, таким образом, может набрать около 46%.

30 августа в Черногории прошли выборы в парламент страны, это одиннадцатые по счету выборы с момента введения многопартийной системы. Парламент (Скупщина) является законодательным органом, состоящим из 81 депутата. Депутаты избираются на четыре года прямым тайным голосованием по системе пропорционального представительства (закрытые списки). Чтобы пройти в парламент, партиям и коалициям необходимо преодолеть трехпроцентный барьер.

Темы: Выборы в мире, Черногория
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Комментарии читателей
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31.08.2020, 08:24
Гость: ДВП

Надо было отправить Сурова и Эллачку,в Черногории победила бы Единая Россия.
31.08.2020, 08:12
Гость: Сократ

30 лет для любого режима - срок критический. Сталин смог столько высидеть, а остальные наши правители - нет. Однако нынешнему ещё немало лет остаётся до полного и настоящего обнуления.
31.08.2020, 07:56
Гость: доцент

\ Властям России нужно приложить все усилия чтобы эта маленькая республика имело дружеские отношения с Россией
Опыт прикладывания усилий уже есть: Молдавия, Грузия, Украина...
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