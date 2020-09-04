Евросоюз не хочет вводить санкции против Лукашенко

10:40

Евросоюз не планирует вводить санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

Против введения санкций, в первую очередь, выступила Германия, которую поддержали Франция и Италия.

Отмечается, что лидеры европейских стран пытаются "сохранить открытыми каналы для диалога".

Ранее страны Балтики и Польша настаивали на внесение Лукашенко в санкционный список Евросоюза.

Большинство европейских стран не признали результаты последних выборов президента Белоруссии и выразили обеспокоенность начавшимися после них акциями протеста.

Накануне Лукашенко попал в базу данных украинского портала "Миротворец". В описании глава Белоруссии обозначен как "пособник террористов и российских оккупантов". Также указывается, что белорусский лидер отказался передать Киеву задержанных россиян, которые якобы совершали военные преступления на территории Украины.

