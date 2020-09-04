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Евросоюз не хочет вводить санкции против Лукашенко

10:40 4.09.2020
Александр Лукашенко
Фото с сайта wikipedia.org

Евросоюз не планирует вводить санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

Против введения санкций, в первую очередь, выступила Германия, которую поддержали Франция и Италия.

Отмечается, что лидеры европейских стран пытаются "сохранить открытыми каналы для диалога". 

Ранее страны Балтики и Польша настаивали на внесение Лукашенко в санкционный список Евросоюза. 

Большинство европейских стран не признали результаты последних выборов президента Белоруссии и выразили обеспокоенность начавшимися после них акциями протеста.

Накануне Лукашенко попал в базу данных украинского портала "Миротворец". В описании глава Белоруссии обозначен как "пособник террористов и российских оккупантов". Также указывается, что белорусский лидер отказался передать Киеву задержанных россиян, которые якобы совершали военные преступления на территории Украины.
 

Темы: Белоруссия, Европейский союз (ЕС), Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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04.09.2020, 12:18
Гость: хайлилайкли

Если Лукашенко перенаправит грузопотоки через Усть-Лугу, это будет хорошим уроком для прибалтийского апартеида.
04.09.2020, 11:37
Гость: Штурман

Руководители крупных стран Гейропы,в отличие от прибалтийских лимитрофов, отлично понимают что Лукашенко на словах за дружбу и союз с Россией,а на деле за "многовекторную" политику,то есть спиной к РФ и поэтому не вводят санкции к нему. Даже попытка переворота в Минске, устроенная властями Литвы,Польши и Латвии,с арестом "кровового" Лукашенко и передача его в Гаагский суд не изменили позиции Батьки на двух стульях хотя ножки прозападного стула сильно прогнулись и пока неизвестно удержат ли они своего хозяина. Запад временно отступил,но вторая атака будет более продуманной и не с домохозяйками во главе майдана. Белоруссия очередная жертва мировой либерастии и они своего не упустят по любому.
04.09.2020, 11:20
Гость: SS

То есть, у Батьки таки есть запись разговора Меркель насчет фальшивости отравления Навального. Молодец.
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